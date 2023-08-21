Özel yurt fiyatları dudak uçuklatıyor

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca öğrencinin yükü okullarına kayıt yapmadan ağırlaşmaya başladı.

Fahiş kira artışı karşısında yurtlara yönelen öğrenciler, devlet yurtlarındaki kapasite yetersizliği nedeniyle özel yurtlara kaldı. Fakat tablo orada da en az konut kiraları kadar kara. Sözcü’den Gülben Dikmen’in haberine göre, özel yurt ücretlerine yüzde 100’ü aşan zamların gelmesinin ardından milyonlarca öğrencinin tercih ettiği büyük şehirlerdeki yurt ücretleri dudak uçuklatıyor. Yurt ücretleri; yurdun bulunduğu semte, üniversiteye yakınlıklarına, odada kalan kişi sayısına ve yurdun sağladığına olanaklara göre değişse de yurtlarfiyatlar.com verilerine göre 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla özel yurtların ücreti bir önceki yıla göre yaklaşık ortalama yüzde 85 ile yüzde 105 arasında arttı. Türkiye genelinde 2023 yılı özel yurt fiyatları bir yıllık eğitim dönemi için (9-10 ay) en düşük 20 bin TL olurken en yüksek 320 bin TL oldu. Yurtlarfiyatlar.com’un kurucusu Tuğrul Arslan yaptığı açıklamada eylül ayındaki doluluk oranlarına bağlı olarak İstanbul ve Ankara’da yurt fiyatlarında bir miktar daha artış yaşanabileceğini belirtti.