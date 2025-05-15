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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Kürk sorunu bitti mi?

İbrahim Aktaşcı
15 Mayıs 2025, Perşembe
Vaktiyle, memleketin birinde, havaların bir yaktığı bir üşüttüğü günlerde, iki arkadaş kasabadan şehre doğru yola çıkarlar.

Bir süre sonra güneş kendini gösterir.

Bu iki arkadaştan, “ya yolda üşürsem” düşüncesiyle üstüne kalın bir kürklü palto giyeni için, “kürkü giymek ayrı” “taşımak ayrı” bir dert olur. 

Kürkten kurtulmak isteyen adam, huyunu bildiği arkadaşından hemen borç para ister. Arkadaşı, “Sana borç veririm ancak teminat olarak ne göstereceksin” diye sorar. Kürk sahibi, “Elimdeki kürk ne güne duruyor” der ve kürkü verip parayı alır. 

Az giderler, uz giderler, şehre varırlar. Şehre varınca uyanık borçlu anlaşmayı bozar ve şöyle der: “Artık senin parana ihtiyacım kalmadı, al paranı ver kürkümü…”

Bugünkü köşe yazımızda sorular bizden, cevapları sayın okurlarımızdan…

Beklenen oldu. Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024’te dillendirdiği yeni çözüm süreci, PKK’nın kendisini feshetmesiyle neticelendi. Yapılan açıklamada, “PKK’nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silâhlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı” denildi.

Dileriz ülkemiz için hayırlara vesile olur. Hesapsız kitapsız ve ihlaslı bir barışa itiraz etmek akıl işi değil.

Lâkin kırk yıllık terör örgütünün kırk günde dağılması, akl-ı selime, “Bu nasıl anlaşma?” sorusunu sorduruyor. Çünkü ortada cevabını sadece güvenlik bürokrasisinin bildiği belirsizlikler var. 

Onlardan bazıları şunlar:

* PKK kendisini, yalnızca romantik barış şarkıları karşılığında mı feshetti? Karşılığında ne aldılar? Kürtler artık anadilde eğitim, Anayasadaki vatandaşlık tanımı gibi meselelerle ilgilenmiyor mu?

* Öcalan, umut hakkı ya da başka bir formülle serbest bırakılacak mı?

* PKK terör örgütü üyeliğinden yargılananlar ya da ceza alanların durumu ne olacak?

* Türkiye’nin silâh bırakmayan YPG ve diğer örgütlerle ilişkisi nasıl olacak? 

* Suriye’nin kuzeyinde kurulabilecek Kürt Devletine Türkiye devleti ve derin devleti inşaat ve benzeri konularda destek verecek mi? Ne alıp, ne verecek?

* Türkiye, bir Anayasa değişikliği ile üniter devletten federal devlete mi evrilecek? Güneydoğu bir eyalet olacak mı? Şayet güneydoğu bir eyalet olursa, gün gelip de Türkiye’den ayrılıp, Suriye Kürt Devletine katılmanın oylanacağı bir referandum yapılabilecek mi?

* Öcalan’ın da Kürt Hareketinin başında olduğunu düşünürsek, bugün AKP, MHP ve bir kısım Kürtlerin başında rejimin ve güvenlik bürokrasisinin istediği liderler var. Gün gelip bu liderler değiştiğinde bu anlaşma hayatta kalır mı?

Bu soruların cevabını zaman gösterecek. Bu belirsizliklere bakınca görünen sadece şu: Tek adam rejimi, Kürtlere, kürklü paltosunu taşıtıp, onların oylarını ödünç isteyecek. 

Kürtler gün gelir de borcun faizini ve nakliye parasını isterlerse, -Allah muhafaza- Türkiye daha büyük bedeller ödeyecek gibi duruyor. 

Böyle bir ihtimali tek adam rejimi hesap etmiş midir? 

Pek sanmıyoruz. Çünkü onlar böyle meselelerde “Banane, ben kürkün emanetçisiyim, asıl sahipleri düşünsün” demeyi tercih ediyorlar. (Kürkün asıl iki sahibini siz zaten biliyorsunuz). 

Yine yazık mı olacak Havranlı Raif Efendiye…

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Yorumlar

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  • Yusuf

    15.5.2025 21:24:06

    Çok güzel analizler, çok güzel sorular, tebrikler. Gençlerin mevcut şeytani siyasetin başımıza neler örebileceği üzerine düşünüp soru sorması çok daha önemli.

  • Tahir Mekki

    15.5.2025 14:58:18

    Bu işte bizim hissedip ancak dile getirmekte zorlandığımız bir hinlik var şöyle ki: girdiği seçimlerde bir zamanlar halkın %76 sının oyunu alan tayyip efendi, bir zamanlar bu işe milletin kendisiyle beraber soyunduğu halde yapamadı. Amma halkın indinde zerre kadar ağırlığı olmayan ve görünüşte iktidar da olmayan karanlık yerlerin karanlık adamı bahçeli nasıl oldu da tek başına 6 ay zarfında başarmış görünüyor? Bir aksilik yok mu sizce.... .

  • Semanur Tunoğlu

    15.5.2025 13:08:05

    Sizler genç Nur talebelerisiniz. Eliniz kalem tutuyor. Zehir gibi fikirler, argümanlar, analizler, sentezler, tezler ortaya koymalısınız. Bu kadar siyasileşerek, bu kadar -afedersiniz- avam seviyesinde muhalefete talip olmamalısınız. Sizin emeğinize yazık. Risale-i Nurların daha dikkatli ve daha yüksek gözlerle ele alınıp hayata aktarımı yapılması gerekiyor. Bunu da sizler yapacaksınız. Bu tür sadece muhalefet olsun diye yazmayın lütfen. Daha derinlikli daha felsefi daha tutarlı ve perspektif sunan yazılar üzerinde kafa yormalısınız. Sizde o ışık var.

  • Semanur Tunoğlu

    15.5.2025 13:02:12

    Sürekli olarak, işin içinde sırf iktidar var diye muhalefet olmak zorunda değilsiniz. Her şeye böyle bakarak ne kazanç sağlayabiliriz? Köprü yapılıyor karşı çıkılıyor. Havaalanı yapılıyor karşı çıkılıyor. Çözüm olacak karşı çıkılıyor. Ancak çözüm önerisi yok. Alternatif bir teklif yok. Tek teklifiniz statükoyu korumak mıdır? Tek dontrininiz 20 yıl önceki sisteme dönüş müdür?

  • Semanur Tunoğlu

    15.5.2025 12:59:32

    Sonuçların yaratıcısı Allah'tır. Şimdiden sonucu belirleyip, belirlediğiniz o mevhum sonuca göre hüküm veriyorsunuz. Dediğiniz gibi olabilir de olmayabilir de. Hadi bu kısmın üzerinde durmayalım. Fakat ama siz ne öneriyorsunuz? Muhalefet ne öneriyor? Başka nasıl bir seçenek var? Yol nasıl yürünebilir?

  • HASAN DOĞAN

    15.5.2025 10:52:55

    Aynen 2013 ve 2015 arasındaki çözüm sürecinde Haziran 2015 seçimlerinde AKP yeterince kürtler'den destek almayıp üstelik de o günkü HDP %13 gibi yüksek bir oy alınca reis masaya bir tekme vurdu ve daha sonra da HDP genel başkanı Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız dediği için hala hapiste....

  • Raşit örenel

    15.5.2025 10:03:10

    İbrahim bey tebrik ederim, elbette bu milletin barışa, huzura kavuşmasına itiraz eden ancak yarasalardır, bu yüzden yazınızda yaptığınız gibi sürecin sağlıklı işlemesine ve hakiki bir barışa ulaşmasına doğru sorularla nezaret etmek gerekir.

  • Hüseyin İlhan

    15.5.2025 09:38:50

    İbrahim kardeşim sizleeri canı gönülden tebrik ediyorum.Zira kılavuzu karga olanın burnu b..tan çıkmaz,diyenatalrımız yanında birde bu kürk hikayesi ile nezih bir tasvir ve ifadeniz var. Lakiin musalaha için iki tarafında samimiyeti,doğruluğu,hak ve hukuka inancı olması gerekir. Hem PKK hem de iktidar ve ortakalrında bunun esamesi yok.Onlar ip sahiplerinin ne yöne çekmesi,uzatması gerkiyor diye talimatlarına göre hareket ettiğinden bu milletin,memleketim ve alem-i islam için yeni fitne-fesadlıkların bir başlangıcı olarak görüyorum. İktidar samimi ise barış ve kardeşlikte önce YENİASYA Gazetemize nazi ve siyonist devlet misali yaptığı zulüm,yazarlarımızın gasp ettiği hakkı için nedamet,helallik istemesi gerekir yoook. 28 şubat zalimi,din düşmanı ve şovenist bir kafa sahibi neden 28 Şubat mağdurlarından helallik istemiyor.Aç gözünü,uyandır vicdanını ey din kardeşim.Bu zalimlerin yeni tuzaklarına kapılma.

  • Hasan S

    15.5.2025 04:59:46

    İnşallah hayra ve barış a evrilir, ama görünen köy kılavuz istemez. Allah muhafaza hedefe varınca ,ver kürkümü derse bu millete yazık olur. Çok önemli bir konuya parmak bastınız tebrik ederim

Risale-i Nur Külliyatı

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