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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

“Süreç” istifhamları…

Cevher İLHAN
15 Mayıs 2025, Perşembe
PKK’nın “fesih duyurusu” elbette önemli ve olumlu. Ancak önceki İçişleri Bakanı’nın “yurtiçinde 60-70 terörist kaldı” dediği terör örgütünün tasfiyesi”nin kamuoyunda pek ilgi görmemesi dikkat çekici.

Daha baştan “süreç”in bir yığın bilinmezlikle karanlıkta kalması temel handikapları oluşturuyor. Bunların başında terör örgütünün geciken bildirisinde 5-7 Mayıs tarihleri arasında “medya savunma alanları”nda toplanan 12. Parti Kongresinde alınan “silâh bırakma ve fesih kararı’nın uygulanmasının da yine 27 Şubat’ta ‘süreç’i başlatan ‘önder Apo’nun perspektifleriyle süreci yürütüp yönlendirmesiyle olacağı”nın bildirilmesi geliyor.

Bunun içindir ki daha şimdiden İmralı Adası’nda en azından “ev hapsi” perdesinde lojmana alınıp kendisine bir sekretarya kurdurularak yerli-yabancı medyanın röportajlar yapması, örgüt elebaşlarıyla ve yurtdışından ziyaretçilerle görüşmesinin sağlanmasından bahsediliyor. Kerâmetleri kendilerinen menkul “yandaş medya yorumcuları”nın “başardık!” ve “zafer!” narâlarıyla “fesh”in denetiminin devlet adına MİT’in yanısıra Öcalan ve PKK tarafından yapılacağını bildirmeleri bunun tezâhürü.   

“ÖRGÜTÜN TÜM UZANTILARI…” ŞARTI

Vaziyet şu ki öncelikle daha düne kadar Meclis’in üçüncü partisi HDP-DEM’i her fırsatta hedef alan, “milletvekillerin maaşı kesilsin, Hazine yardımı kesilsin ve kapatılsın” diyen Bahçeli’nin “bebek katili, terörist başı” dediği Öcalan’ı “bildiri”den dolayı “PKK’nın kurucu önderi” diye tebrik edip şükranları sunması tuhaflığı çarpıklığı sergilendi.  

Ancak en büyük çarpıklık, Cumhurbaşkanı’nın bile “PKK tüm şube ve uzantılarıyla silâh bırakmalı” çağrısıyla ihtiyat payını bırakırken, iktidar partisi mahfillerince hâlâ “bu kararın sadece PKK’yı değil çatı örgütü olan KCK’yı kapsadığı”nın ileri sürülmesi.

Oysa daha “süreç”in başında -28 Ocak’ta- PKK’nın da yer aldığı terör örgütlerinin çatı örgütü KCK’nin “silâhlı direniş devam edecektir” çıkışıyla bağlı unsurların “silâh bırakmayacağı” baştan deklâre edilirken, örgütün ne denli silahı bırakacağı bilinmiyor. 

Bundandır ki PKK’nın unsurlarının başında gelen başta Kuzey Irak’taki PÇK, “İran PKK’sı” PJAK ile peşinen “Apo’nun çağrısının muhatabı olmadıkları ve kendilerini bağlamadığı” restiyle başta PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG ve hatta Kandil’deki HPG’nin “ayrı birer örgüt” saptırmasıyla “kendilerini fesih” bir yana “silâh bırakmaya” yanaşmadıkları ortada. Keza PKK’nın içindeki bazı unsurların silâh bırakmayacakları tesbitleri yapılıyor.

BELİRSİZLİKLE MUALLEL…

Bu açıdan, Öcalan’ın “PKK kendini lağvetmeli, tüm gruplar silâh bırakmalı”dan kastının ne olduğu, diğer terör örgütü unsurlarını kapsayıp kapsamadığı muallakta kalırken, Cumhurbaşkanı’nın en son “bu kararın PKK’nın Irak’ın Kuzeyi, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere tüm uzantılarını kapsaması gerektiği” temennisinin şimdiden havada kaldığı değerlendirmeleri yapılıyor.

Bu arada iddia edildiğinin aksine en az beş-altı bin teröristin yuvalandığı Kandil’in boşaltılmasının, 10-20 kilometrelik tünellerin kullanılmaz hale getirilmesi, silâhlı militanların vatandaşları oldukları ülkelere dönmeleri de bilinmezliklerin başında geliyor.

Neticede, kapalı kapılar arkasındaki “pazarlıklar”da hangi vaadlerin - tâvizlerin verildiğinin bilinmezken ve “esas çözüm”ün mercii olan millet iradesinin temsilcisi Meclis’in bilgisi ve onayı olmadan kamuoyundan kaçırılan “süreç”e dair belirsizlikler sürüyor.

Ve bu yüzden toplumun kâhir ekseriyeti onca belirsizlikle muallel “süreç”e hâlâ şüphe ile bakıyor; ihtiyatlı temkinlilikle ciddî istifhamlarla sorgulanıyor… 

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Yorumlar

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  • erhan

    15.5.2025 17:21:23

    öcalan, Suriye devlet başkanı sam amca öyle istiyor.

  • Hüseyin İlhan

    15.5.2025 13:13:42

    PKK İle iktidarın çözüm ve terörden vazgeçeceğine dair vatandaşın fikri. EVET HAYIR F.YOK Diyenler: AKP% 32.1 57.7 10.2 CHP 11.2 82.8 6.0 MHP 36.1 56.9 7.0 İYİ P. 4.8 94.8 0.4 DEM 70.1 18.511.4 D.PART. 5.8 89.6.4.5 ORTALAMA:23.8 67.78.5 Kaynak.Metropol Araştırma .Bu tablo ile şunu anlıyor ve görüyoruz. Oldu,bitti ile ve mağdurların,2 trilyon dolara tebellüğ eden bir zarar verenlerin dün hain,cani olarak milletle beraber düşündüklerinden şimdi birden farklı libasa girmeleri samimiyetten,adaletten ve insaniyetten uzak bir tabloyu gösteriyor. İki kişi arasındaki ihtilaf için tepeden inme barışın diyerek barıştırma olmadığı basınımızda çıkan aile katliamları ile görülürken ,yüzbinleri aşan bir şehit-gazi aileleri bu safhaya hazırlandımı hayır.

  • Raşit örenel

    15.5.2025 10:10:22

    Kamuoyu ilgi göstersin ya da göstermesin, önemli olan yazınızda belirttiğiniz soru işaretlerinin giderilerek, sürecin fos çıkıp hüsranla sonuçlanmasının engellenmesi, inşaallah bize sundukları gibi hakiki ve kesin bir çözüme ulaştırırlar. Bunun için de meclis nezareti ve denetimi şart.

  • Hüseyin İlhan

    15.5.2025 09:22:53

    Terörün bitmesinin,kardeşliğin olmasının yolunu aziz üstadımız bildiriyor.Siyasetçi heleki YAHUDİ CESARET ÖDÜLÜ namlı olup,din kardeşini katledenelri kurtaran,o katillere envai çeşidt mühimmat,gıda maddesi satan,alemi islamda fitne ve kaos,iç savaş çıkartanalrın BOP Eşbaşkanlığı görevini yapanın ,siyonist devlete 40 yıldır evet denilmeyen OECD üyeliğine şartsız-tavizsiz evet diyenin,din kardeşim dedikleri'BERABER YĞÜRÜDÜK BU YOLLARDA,diyerek NE İSTEDİLERDE VERMEDİK,diyeceksiniz ve sonra hiç silah vs.olmayan,delilsiz ve belgesiz binlerce mütesettire insanımızı terörist,vatan haini diyerek medyada arz-ı endam ettirecek,islama yakırı şekilde CADI AVI İSE CADI AVI OLACAK diyerek her türlü hak gasbedeceksiniz sonra barış diyerek milleti iğfal edeceksiniz.Beyler bu hezeyan ve aldatmalara karnım tok.Eefendimiz SAV'in mü'min aynı delikten üç defa kendini ısıttırmaz hadisi şerifi kulaklarımızda küpe olmalıdır değil mi.

  • Hasan

    15.5.2025 08:59:29

    Yazarımız süreçle ilgili bugün yarın”muallel, vetire” dolu bir yazı yazar, memnuniyetsizliğini bildirir dedim. Öyle de oldu. Ne demek kamuoyu ilgi göstermedi? Siz “iyi ama keşke AKP yapmasaydı.” diyen azgın CHP’lileri kasdediyorsanız haklısınız.

  • Hasan S

    15.5.2025 05:09:01

    Önemli bir konuyu incelemekte harika bir makale oldu. Tebrikler eline,gönlünüze sağlık

  • Rafet

    15.5.2025 00:38:33

    Sürece iki kesim net olarak karşı. Tuhaf bir ikili bu; Türk ulusalcıları ve Kürt milliyetçileri Tuhaf biçimde aynı anda Kürt milliyetçileri PKK’yı devlete teslim olmakla, Türk ulusalcıları ise iktidarı PKK’ya taviz vermekle suçluyor.

  • Rafet

    15.5.2025 00:36:48

    Kamuoyu araştırma platformlarına göre PKK'nın silah bırakmasına ilgi göstermeyen kesim CHP seçmeni ve onlarda bile oran %50 civarı

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