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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Bu işlerde sömürgeci parmağı var mı, yok mu?

M. Latif SALİHOĞLU
15 Mayıs 2025, Perşembe
PKK kendini fesh etmekle beraber, yeni bir kalıba girecek; ona yeni bir format atılacak.

Suriye, Esed/Baas rejiminden kurtulmakla beraber, yeni bir şekillenmeye doğru gidecek. Kıbrıs’ta da hem yerel bazda, hem uluslararası ölçekte radikal bazı gelişmeler oldu; bu trendin daha ileri boyutlara doğru tırmandırılacağı anlaşılıyor.

Türkiye’yi hem içerde, hem dışarda hareketli, yer yer çalkantılı bir dönem bekliyor.

Bütün bu gelişmeler karşısında, özellikle bir noktaya azamî derecede dikkat etmek gerekiyor. O noktayı, kısaca “İngiliz parmağı” diye tarif etmem mümkün.

Yani, bütün bu olup biten gelişmelerin içinde sömürgeci kadim “İngiliz siyaseti”nin rolü ve etkisi var mı, yok mu; varsa şayet, ne ölçü var olduğuna pür dikkat bakmak lâzım geliyor. Zira, bilhassa son iki yüzyıldır başımıza nerede, ne tür bir etnik, dinî, siyasî, askerî, ideolojik belâ geldiyse, istisnasız hepsinin içinde İngiliz parmağının dahli ve İngiliz siyasetinin etkisi vardır. Aşağıda maddeler hâlinde bunun bir listesini göreceksiniz.

Onun için diyoruz ki, Suriye’deki yeni sürecin, gündemdeki Filistin davasının, Kıbrıs meselesinin, bölgedeki İsrail işgallerinin ve bilhassa yeni format atılan terör örgütlerinin mevcut hâli ve geleceğine dair yol haritalarında, İngiliz siyasetinin varlığına ve etkisine azamî derecede dikkat ve ihtiyatla bakmak icap ediyor. Ve elbette ki bunlar, Türkiye diplomasisinin şu yeni süreçte en mühim ve öncelikli bir meselesi olmalı.

«

Şimdi, tehlikeli “İngiliz siyaseti”ne niçin dikkat çektiğimizin gerekçelerine ve tarihteki iz düşümlerine şöyle kısaca bir bakalım:

1. Kıbrıs adasının 1878’den itibaren elimizden gitmesinde ve oranın adım adım Rumlaştırılması politikasında, işin başını çeken hiç şüphesiz İngilizler oldu. Başbakan Menderes’in uçağının düştüğü hadisenin vuku bulduğu 1959’daki garantörlük antlaşması bile onların nezaretinde yapıldı. Kıbrıs’ın trafiği, hâlen de İngiliz trafik sistemine göre işliyor. Vesaire…

2. Filistin topraklarının 1917’den itibaren elimizden çıkarılıp günden güne Yahudî nüfusunun yerleştirilmesinde ve hatta 1949’da BM çatısı altında İsrail devletinin kurulmasında birinci derecede rol oynayan devlet yine İngiltere’dir.

3. Ortadoğu coğrafyasında bölünmüş sınır haritalarını cetvelle çizdikten sonra, Mayıs 1916’da Fransa ile birlikte Sykes-Picot Anlaşması yaparak Arabistan yarımadasını parça-bölük bir hâle getiren yine aynı siyasetin marifetidir.

4. Birinci Dünya Savaşı esnasında (1914-18), İstanbul’dan Şam’a, Hicaz’a ve tâ Kızıl Deniz kıyılarına kadar giden Osmanlı’ya ait demiryoluna sabotajlar düzenleyerek bu hattı havaya uçurup işlemez hâle getiren yine sömürgeci İngiliz kuvvetleridir.

5. Çanakkale Cephesinde, hem denizde-boğazda, hem karada-Gelibolu’da yüz binlerce insanımızı şehit verdiğimiz o şiddetli muharebelerde, karşımızdaki azılı düşman cephesinin başını İngilizler çekiyordu.

6. Irak Cephesinde, Nisan 1916’da Kûtü’l-Amâre’de bizimle çarpışan kuvvet, yine İngiliz askerleri idi. 

7. Suriye ve Filistin Cephesinde, yıllarca bizimle harbeden, üstüne üstlük Arap kabilelerini Osmanlı’ya karşı kışkırtan, yine “İngiliz siyaseti”nden başkası değildi.

8. Türkiye, Irak, İran ve Pakistan arasında 1955’te imzalanan Bağdat Paktı'na üye olarak girdikten sonra, o birliğin dağılmasında ve o pakta imza atan hükümetlerin devrilmesinde, şüphesiz yine aynı ziyasetin parmak izleri var. Çünkü, sadece İngiltere hariç, pakta üye diğer bütün ülkelerde peşpeşe bir darbe süreci (1958-62) yaşandı ve imza sahibi devlet adamlarının çoğu idam ile yargılandı.

9. Bizimle 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan, ardından dört sene İstanbul’u işgal eden, Millî Mücadeleye cephe açan, Sadrazam Damat Ferit ile “Halife Ordusu” diye Anzavur kuvvetlerini üzerimize kışkırtan, Londra’daki bir toplantı ile Yunanistan’ın 15 Mayıs 1919'dan itibaren İzmir'den başlayarak Anadolu’yu istilâ etmesinin yolunu açan ve daha sonra bizimle Lozan Antlaşmasını yaparak, bu kez dinen, fikren, manen bizi içten yıkmaya çalışan menhus siyasetin arkasında yine aynı parmak vardı.

«

Bunlar gibi daha başka meseleler de var ki, istisnasız tamamında aynı parmak izleri ve aynı siyasetin düzenbazlıkları söz konusu. 

O millet ve devlet hiç komşu olmadığımız hâlde, hemen her cephede ve başımıza gelen hemen her sıkıntıda, karşımızdaki en vurucu kuvvet, en büyük engel yine onlar oldu.

Onun için, gündemdeki mezkûr meselelere bakarken, sâbık aynı parmak ve aynı siyasetin etki gücüne bakmak ve ona göre hareket etmekte fayda var.

Okunma Sayısı: 1945
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Yorumlar

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  • Semanur Tunoğlu

    17.5.2025 00:33:25

    İlmî ahlak her yerde herkese şart. Fikire fikirle cevap verilir. Karşınızdakinin niyetini çarpık bir şekilde okuyarak değil. Bu fikir belirtmek değildir. Niyet okuması yapacaksanız ilk aramanız gereken şeyin, okuduğunuz şeye dair bir karine mevcut mu diye bakmak olmalı. Zira herhangi bir karineye dayanmayan niyet okuması iftira olabilir.

  • Cihan salih

    16.5.2025 21:01:17

    Tevbe estağfurullah ne haddimize ders vermeye sizin gibi alimelere. Aklınızın erdiğine hayalimiz bile yetişemez.

  • Cihan salih

    16.5.2025 20:39:16

    Semanur hanım belli ki dar zaviyeden bakıyorsunuz veya işinize öyle geldiği için hatayı sevab olarak telakki ediyorsunuz.Şu andaki halet-i ruhiyeniz "MUHABBET GÖZÜ KUSURU GÖRMEZ" nevinden.Bu durumda Bediüzzaman da gelse belli ki ikna olmayacaksınız.Düşüncenizle bin yaşayın.

  • Semanur Tunoğlu

    16.5.2025 10:37:04

    Siz çok farklı bir şeyi açıklıyorsunuz. Orta Doğu'da yaşanan her olayın müsebbibi olarak ABD'yi gören sizsiniz. Sonra da kader dersi veriyorsunuz. Açıkladığınız kader anlayışı ile iddia ettiğiniz kader anlayışı birbirine ne kadar zıt fark etmiyor musunuz?

  • Salih baş

    15.5.2025 22:28:19

    Semanur abla sen Risale-i Nur okuyormusun

  • Cihan salih

    15.5.2025 21:59:16

    4)Neyse.sen ve senin gibiler kaderi ilahi var, Allah var deyip işinizi, gücünüzü bırakın,tedbirinizi almayın keyfinize bakın.Allah bizim devemize sahip çıkar deyin(çünkü Allah bizim devenizin bekçisi hâşâ)yatın uyuyun. her denileni de mihenge vurmadan kabul ediniz.Ben mi kaderi inkar ediyorum bu haliyle yoksa siz mi batıl olan kaderiyeciliğe dahil olmuş oluyorsunuz? Böyle düşünmeye devam,Tarla sürülmese de,tohum atılmasa da olur nasıl olsa kadere iman etmişiz mahsul olur hem de çok bereketli olur(!)deyin.

  • Cihan salih

    15.5.2025 21:57:15

    3)Rabbim bizlere hitaben defalarca insi ve cinni şeytanlara karşı tedbir almamızı,intibah halinde olmamızı öğütler.Tedbir almak kadere reddiye midir? Allahın kaderi vardır deyip Ortadoğuda oynanan oyunların planlayıcısı olan İsrail,abd, İngiliz,Fransa'yâ karşı tedbirini alma. Hele bir de,obama'dan bop eş başkanlığınız,Trumpla dostluğunuz,israilden madalya almışlığınız, pensilvanyada malikaneniz varsa hiç endişe etme gelecek senindir(!)

  • Cihan salih

    15.5.2025 21:53:12

    2)Adam katl et sonra çık deki kaderimde vardı. Yok öyle bir kuruşa üç köfte...akıl ve irade tasarlamayı, tedbir almayı,olup bitenleri değerlendirmeyi,kâinatı okumayı,kendimizi okumayı gerektirir.Efenfimiz(sav)'min hıfzı ilahi altında olduğu halde hicret ederken kuzeye yönelmeyip güneydeki sevr dağına yönelmesi ve oraya sığınması kadere reddiye miydi? hâşâ?İblîs Hz. İsa' ya "madem herşey kader iledir, öyleyse şu kayalardan kendini atıver ölür müsün ölmez misin" dediğinde, Hz.İsa'nın "insanın Allah'ı imtihan etme hakkı yoktur....."diye cevap vermesi kadere reddiye ise benim dediklerimi de öyle kabul et..

  • Cihan salih

    15.5.2025 21:51:37

    1)Sema hanım! Bizler "Men amene bil kaderi emine minel kederi" hükmüne ve amentü duasında manasını bulan imanın 6 rüknüne, ayrıca ahirete iman'a dahil edilen kadere iman etmişiz.Ancak kader deyip mesuliyetten kendimizi azade kılamayız.Kelami mevzulara baktığımızda iki türlü iradenin varlığını görürüz.Külli ve cüz'i irade.Yaptığımız işler cüz i irademize taalluk eder ve bizleri sorumlu tutar....

  • Osman Yıldırım

    15.5.2025 13:31:41

    Evet o meşhur parlaktır ki ülkemizi karıştırıp bir türlü belinin dogrultulmasinı engellemektedir. 23 yıldır başımızdaki yönetim halkı terörle korkutarak demokrasiden ve hukuktan yoksun bıraktığı gibi ekonomimizi de dibe vurdurmustur. Tüm bu oyunların üzerine geçilen dindar yönetici kılıfı bu sinsi oyunun halk tarafından görülmesini engellemektedir. Yani terör var deyip iktidarlarının ömrünü uzatanlar şimdi aynı aktörlerle iktidarların sürdürmeyi hedeflemekteler bu kör döngüden kurtulmanın tek çaresi Demokrasi ve hukuk paravanında toplumun uyanarak bu oynanan oyunlara dur demesi gerekmektedir. Demokrasi ve hukuk olmadan ne terör biter nede oynanan oyunlar biter,biri bitse diğeri başlar ve sonuçta faturayı ödeyen sade vatandaş olur. Yani temel sorun tek şahsin "kuralları ben koyarım ve ben kara veririm" anlayışından kaynaklanmaktadır. Bu ülkenin kuruluşundada aynı anlayış vardı şimdide aynı anlayış devam ediyor.

  • Semanur Tunoğlu

    15.5.2025 12:52:33

    Cihan Salih beyin dedikleri kader-i ilahiyeye bir reddiye gibi adeta. Haşa. Sümme haşa. Evrenin her yerinde olduğu gibi, orta doğuda da hüküm sahibi, kudret sahibi olan Kadir-i külli şey olan Allah'tır. İddia ettiğiniz gibi ABD değildir.

  • Elvan sağkol

    15.5.2025 11:33:54

    Süreci suhuletle izliyoruz, İnşallah hayırlısı olur.

  • HASAN DOĞAN

    15.5.2025 10:37:39

    Acaba bu ingiliz parmağı ta 2003 yılından beri bu iktidarı başa getirtip sonra malum cemaat ile önce birlikte iş gördürüp son da çatıştırarak cemaat ve tarikatların iğdiş edilmesinde ve içlerinde birbirlerine malum yafta ile yaftalamalar da bir ingiliz parmağı olmasın sakın......

  • Raşit örenel

    15.5.2025 10:18:20

    Her hangibir diplomatik hatta dahili meselede, meseleye gücü yeten bir dış parmağın olmaması mümkün değil, bu onların karakterinde var, kuduz köpekten uysal ve munis bir çoban köpeği gibi davranması beklenemez. Önemli olan biz ne yapıyoruz, Üstadın önce müslümanların kendini düzeltmesine yönelik tavrı bizi buna götürüyor. Suriyede iç savaş çıktığında Risalelerin kafasını gözünü yara yara ABD ile birlikte Suriyeye müdahale etmeye tevil çıkarmaya çalışanların videolarını hatırlıyorum ki elhamdülillah tutmadı. Ehl-i dalâlet yapacağından geri durmaz önemli olan biz ne yapıyoruz, onlardan korkuyor muyuz, hatta onların değirmenine su taşıyıp onlarla beraber vurmaya tevil mi arıyoruz yoksa kendimizi, istikametimizi koruyarak fitne ve zulmün önüne geçip, tahribatına set mi oluyoruz?

  • Cihan Salih

    15.5.2025 10:03:24

    3)Bir zamanlar siyasal islamlaşmış nurcu bazı gruplar ergenekon meselesinde Fetullah için "Bediüzzamanın planını uygulayan beklenen şahıs.... Türkiye bağırsaklarını temizliyor." gibi lafları çokça ediyorlardı.Ne değişti? Ne oldu?Bağırsaklar temizlendi mi? 24 yıldır kemalizm'in bir tuğlası değiştirildi mi? En büyük darbeyi İslami hizmet gören dini stk'lar yemedi mi? Karamsar değiliz ama kazın ayağı göründüğü gibi değil Hüseyin...

  • Cihan Salih

    15.5.2025 10:01:56

    2)Ayrıca 100.000 kişilik bir orduyu eğitip silahlandıran abd ve büyük emelleri olan İsrail, İngiltere, Fransa sahayı sana al istediğini yap diye terk ederler mi? Ne kadar sathi, hem peşin hükümlü, hem de aceleci düşünüyorsun. Fetöcü,pkk lı, ajan dedikleri bir papazı 24 saatliğine sana bırakmayan üstelik Türkiyeye hakaret eden bir abd dünya kadar menfaati olduğu ortadoğuyu "al sana ne yaparsan yap" der mi? İnşaallah yanılmış oluruz kim istemez terörün bitmesini, terörsüz Türkiyeyi

  • Cihan Salih

    15.5.2025 10:00:06

    1)H.çeşitçioğlu kardeşim kusura bakma ama biraz da safi kalplisin:Diyorumki Türkiye olarak bu işin içinde halk nezdinde hiç de bir gücü olmayan amma derin ve karanlık dehlizlerin adamı bahçeli var. Bahçeli dış mihraklarla bağlantılı. Bağlantılı olduğunu bizzat MHP liler söylüyor ve dün sosyal medya ve basında da vardı, bahçeli ve Şenkal Atasagun'a özel görev verildiğini.Terörist başının idam belgesini emir tahtında imzalamadı. Pkk nın meclisteki temsilcileriyle zaten hiç bir zaman bağını koparmadı.SSÖ pkk lı değildi tıpkı Ahmet Türk gibi ama öyle görünüyorlardı.karanlık dehlizlerle bağları var...

  • Hüseyin İlhan

    15.5.2025 09:30:35

    Bu kronolijik ilgiden sonra şöyle devam edebiliriz.Ortadoğudaki müslüman ülkelrde ARAP BAHARI denilerek aynı dine mensup insanalrın nasıl kırdırıldığı,islam devletlerinin arasına yeni yeni fitnelerin saçılıp ayrık otu misali yaydırıldığı,aziz üstadımızın beyanı ile 'müslüman dahilde kılıç çekmez,prensibi yerine müslüman görünüp dini tahrif edenelrin önce ülkemizde sonra da alemi islamda nasıl tahribat,tahrifat,yıkım müteahhitliği yaptığını görmek,idrak etmek lazım.Zira bir,bin,milyon değil milyarlarca kez hak ihlali yapmış bir zalim ile çıkılan yolda hüsran olacağını söylemek asla mübalağa ve hayal değildir. Bugüne kadarki söz ve fiiller bunun delili ve tescilli belgesidiir.

  • HÇeşitcioğlu

    15.5.2025 06:09:00

    - İngiliz devletinin tarihi geçmişi kayıtlarda var biliniyor. - Kürt/ pkk sorunundaki rolü de olabilir amma en azından verili ipuçlarını yazmak gerek. Mesela; Oslo görüşmelerinde hakem rolündeydi ve sonuçlanmadı. 9 Mayıs 2025 sürecinde ise devrede kimse yok, Mit Irak ve Suriye ile sahada olup denetim ve kontrol yapacak, Cumhurbaşkanı ve Meclise sunacak. - 47 yıllık terörü bitirmenin başka altarnatifi var mı varsa izah edilmeli. Mesela; İngiliz İRA ile yıllarca müzakere yaptı sonra silah bıraktırdı. Bizde ise önce kayıtsız şartsız ve tüm dal ve kollarıyla silah bırakacak sonra insani lisani eksenli müzakere yapılacak, başarı ve ümidi görmeli. - Kürdi caiz diyen üstada göre Kürtçe’ nin seviye kazanması gerekmez mi? - Federasyon eyalet; ne pkk nın önşartı ne de devletin telaffuz ettiği bir şey. - Pkk bildirisinde” 3. dünya savaşı şartları bize bunu dayattı” diyor açıkça. Son 10 yılda pkk eylem ve öldürmeleri devamlı düşüş göstermiş ve geçen sene sıfıra yaklaşmış zaten.

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