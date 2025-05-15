"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Bu sözler kimin için?

Faruk ÇAKIR
15 Mayıs 2025, Perşembe
Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde konuşan Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, diğer yüksek mahkeme başkanları gibi doğrudan değilse de dolaylı olarak Türkiye’nin “hak, hukuk ve adalet yolu”nu tercih etmesi gerektiğini söylemiş.

Konuşmayı takip edemeyenler için geniş bir özet yapmakta fayda var. Türkiye’yi idare edenlerin de katıldığı toplantıda konuşan Danıştay Başkanı Yiğit’in konuşması haberlerde şöyle yansımış:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin “hukuk devleti” olduğunu dile getiren Yiğit, “Adalet, toplumun vicdanıdır. Devletleri güçlü kılan ve toplumları yaşatan adalettir. Devletler ancak adaletle ebedîleşir, zulüm ve adaletsizlikle de yok olur. Devletin temeli, toplumun huzuru ve barışın teminatı olan adalet; her yerde, her koşulda uygulanması, yaşanması, korunması, yönetilenler ve yöneticiler dahil her ferdin, her topluluğun içselleştirerek sahip olması gereken evrensel bir değerdir.” diye konuştu.

“İnsanların, haksızlığa uğradığında adalet ilkesinin tavizsiz uygulanmasını talep ettiğini belirten Yiğit, kişinin kendi eylemi sebebiyle suç isnadıyla karşılaşması halinde muafiyet veya dokunulmazlık beklentisi içine girebildiğini dile getirdi.

“Zeki Yiğit, “Herkesi kavrayan ve kuşatan adaletin tecellisi adına yapılan inceleme, soruşturma, dava ve yargılamalar, bazen ideolojik veya siyasal alana çekilmek suretiyle hukukî mecrasından çıkarılmak istenmekte, böylece toplumun adalete ve yargı sistemine olan güveni sarsılmaktadır. Yargı olarak, bu beklentilere hiçbir zaman taviz verilmemelidir.” dedi. (...)

“Mevcut uluslararası sistem sebebiyle insanlığın sınıfta kaldığını dile getiren Yiğit, “Mevcut küresel adalet sistemi içinde hesabı sorulsa da sorulmasa da, bu zulmü işleyenler ilâhî adalet karşısında er ya da geç bu hesabı vermekten kaçamayacak” ifadelerini kullandı.

“Danıştay Başkanı Yiğit, yargıya duyulan toplumsal güven ve yargıyla ilgili toplumsal algıyı ölçmek amacıyla yapılan çeşitli bilimsel araştırmalara göre, “Türkiye’de yargıya duyulan toplumsal güvenin düşüş eğilimi gösterdiğini” aktardı.

“Söz konusu durumun başlıca sebeplerinin “davaların çok uzun sürmesi, verilen kararların uygulanmasındaki güçlükler, kararların basın ve kamuoyu nezdinde tartışmaya açılması” olduğunu belirten Yiğit, sosyal medyada da “bazı davalarda çifte standart uygulandığı yönünde algı” oluşturulduğunu kaydetti. (...)

Yargıya duyulan güvenin azalmasının, bireylerin hukukî yollara ve güvencelere olan inancını zayıflatacağını vurgulayan Yiğit, şunları söyledi: “Yargıya güvenin arttırılması için alınabilecek önlemlerin ilk adımı, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmek olmalıdır. Bu kapsamda yargı süreçlerinde şeffaflık arttırılmalı ve yargıya erişim kolaylaştırılmalıdır. Yargı kararlarının gerekçeli, istikrarlı, tutarlı ve öngörülebilir olması, yargılamaların makul sürede tamamlanması da yargıya olan inancı pekiştirecektir.” (AA, 12 Mayıs 2025)

Bu tespitlerin muhatapları ilgili konuşmayı dinlerken acaba ne düşündüler? Bu sözler “başkası” için mi söylendi? Türkiye’yi idare edenler ya bu konuşmalara itiraz etsinler ya da gereğini yapıp ülkemizi “hak, hukuk ve adalet yolu”na yönlendirsinler...

Okunma Sayısı: 1714
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Raşit örenel

    15.5.2025 10:46:31

    Enflasyon gibi adalet mekanizmasındaki aksaklıkların da müsebbibi Kemal Kılıçdaroğlu, Maradona, Kuntakinte ve Everest tepesi olduğu için onları telin mitingleri düzenleyelim.

  • Salih baş

    15.5.2025 04:42:20

    Bu sözler uzaylılar için söylendi

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İBB soruşturmasında 13 şüphelinin tutukluluk hali devam edecek

İsrail "Gazze'deki işgali kalıcı hale getirecek" saldırıları da başlattı

İzmir için "turuncu", 18 şehir için "sarı" meteorolojik uyarı

Filistin’de 77 yıl sonra ''İkinci Nekbe'' - Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun!

Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

KDP lideri Barzani: Biz bu süreci destekliyoruz

Ne işte, ne okuldalar

Bütçe disiplini kalmadı

İktidarın yasal kumarla derdi yok

Özel: Süreç şeffaf olsun

Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti

Osmaniye'deki selde sürüklenen 8 araca ulaşıldı

Güvenlik korucuları hakkında MSB'den açıklama

Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları sona erdi

Avrupa'daki 45 şehirde Gazze'deki soykırımda şehit olan Filistinlilerin isimleri okundu

ABD'ye izinsiz kurbağa embriyosu getirdi; 20 yıl hapisle yargılanıyor

Nisan ayında en çok ve an az konut satışı hangi şehirlerde oldu?

BM: Çatışma bölgelerinde 56 bin kayıp vakası kaydedildi

Pakistan, Hindistan'ın nükleer silah açıklamalarını kınadı

En Çok Okunanlar

Günün Ayet ve Hadisi

Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti

İktidarın yasal kumarla derdi yok

Nurdan Katreler

Filistin’de 77 yıl sonra ''İkinci Nekbe'' - Filistin Devleti kurulsun, Nekbe son bulsun!

Ne işte, ne okuldalar

Bütçe disiplini kalmadı

Özel: Süreç şeffaf olsun

KDP lideri Barzani: Biz bu süreci destekliyoruz

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.