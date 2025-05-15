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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

O ayet mahkemede okununca...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
15 Mayıs 2025, Perşembe
Maide Suresi’nin—mealen—“Kim Allah’ın indirdikleri ile hükmetmezse...” diye başlayan 44, 45 ve 47. ayetleri, Bediüzzaman ve talebelerinin 1947-49 yıllarında tutuklu olarak yargılandıkları Afyon mahkemesinde de gündeme getirilmiş.

Said Nursî’nin önde gelen talebelerinden Ahmet Feyzi Kul tarafından.

Derin ilmi, ince kavrayışı ve güçlü hitabeti ile temayüz eden Kul, müdafaalarından birinde bu ayetlerden yola çıkarak mahkemeyi sert bir üslûpla ikaz etmiş.

Üstadın o zaman çok genç yaşta olan talebesi Ceylan Çalışkan da savunmasında biraz “siyaset-i diniye” yapıp hükümetin icraatına hayli keskin tenkitler yöneltmiş.

Ancak Bediüzzaman bu durumdan haberdar olduğunda, Ceylan’a kısa aralıklarla iki ayrı uyarı mesajı göndermiş. 

Bunlardan birincisi şöyle:

“Ceylan! Şiddetli bir ihtar ile bildim ki, sen ve Ahmet Feyzi, Nurun mesleği olan mübareze etmemek ve ehl-i dünya ile uğraşmamak ve siyasete girmemek ve yalnız lüzum-u kat’î olduğu zaman kısaca müdafaa etmek haricinde pek ziyade zararlı, mübarezekârane (çatışmacı) ve siyasetvari mahkemedeki okuduğunuz parçalar Nurlara çok zarar vermiş. Hattâ bizim cezamıza ve benim sıkıntılarıma sebebiyet vermiş. Ben senden ve Ahmet Feyzi’den gücenmem. Fakat bana evvelce göstermek lâzımdı. Madem kaza-yı İlâhî olarak o vaziyet size verilmiş, onun tamiri için benim tarzımda davranmak lâzımdır. Feyzi dahi bütün kuvvetiyle siyasî müdafaatı bırakıp Nurlarla ve—Tahirî gibi—yeni talebelerle meşgul olmak elzemdir.” (Necmeddin Şahiner, Son Şahitler, c. 4, s. 102)

Üstadın daha sonra gönderdiği ikinci pusula meseleyi daha da açıyor ve konumuzla doğrudan ilgili bir mesaj veriyor:

“Ceylan! Evvelâ size yazdığım ihtarı teyid eden bir haber aldım ki, demişler: ‘Hani ya Said diyor, Risale-i Nur’un siyasetle hiç alâkası yok ve siyasete alet olmaz. Halbuki onun hizmetçisi aynen Sebilürreşad gazetesi gibi siyaset-i diniye ile lüzumsuz itiraznamesinde hükümetin icraatını tenkit etti ve bir şakirdi dahi—mealen—“Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar kâfirlerdir” ayetini mahkemeye karşı sarf etti.’ (Devam edelim inşaallah.)

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Yorumlar

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  • Hüseyin İlhan

    16.5.2025 07:36:53

    Demirel bu ülkede din üzerinden siyaset yapıp sonra da siyonist katillere hizmet edenelr gibi olsaydı sanırım bu yazıyı yazmadınızErcan efendi.Zira dini siyasete alet edenelr nedeniyle milyonlarca genç ne halde şöyle nazik şekilde kafanı çevir.

  • Hamide

    15.5.2025 23:41:34

    Allah razı olsun

  • Aşkın Doğan

    15.5.2025 23:05:09

    "Biz şimdi hakim değil mahkumuz"düstüruna binaen üstad İslam siyasetini yasaklamiş olamaz mı.ayni durum devam mı ediyor.ayrica mezkûr ayeti üstad hukmetmezseden murad amel etmezse diye içtihadi yok mu.ceylan abi bilmiyor mu.yazilarinizi geniş düşünerek yazmalısınız.o zaman yazılar hep tekrar olup bir işe yaramıyor.biz bunları zaten biliyoruz

  • Ercan Berk

    15.5.2025 13:19:44

    Risale-i Nur’un siyasetle hiç alâkası yok ve siyasete alet olmaz. Bu ifadeye rağmen halen Demirel güzellemesi yapılması açıkça çelişmiyor mu ?? Onlarca tanıdığım yeni asya ekibinin demirel e ve fötr şapka ya rağmen siyasete nurları alet etmesi sebebiyle risalelerden uzak kaldılar. Allah rızası için hiç olmazsa bir kere bu açıdan muhasebe yapmanızı istirham ederim. Hürmet ile

  • Abdurrahman

    15.5.2025 09:44:10

    Üstadın, Ceylan abiye olan iki uyarısı üzerinde çok dikkatli durmak ayrıca bugün yaptığımız ve söylediklerimizle karşılaştırmamız gerekir Allah razı olsun

  • Halil İbrahim Karahan

    15.5.2025 05:29:53

    Allah razı olsun Rabb'im her türlü kötülüklerden korusun...

  • Hasan S

    15.5.2025 05:02:50

    Tebrik ve teşekkür ederiz. Kaleminize sağlık.

Risale-i Nur Külliyatı

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