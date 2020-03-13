"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Paniğe gerek yok

13 Mart 2020, Cuma 11:32
İTO Başkanı Avdagiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından bazı ürünlerdeki talep artışına ilişkin, "Merkez depolarımızda yeteri kadar ürün stoku mevcut ve üretimde de hiçbir sıkıntı yok." dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, mart ayı olağan meclis toplantısındaki konuşmasına, İdlib'de şehit olan Mehmetçikleri anarak başladı.

 

İTO olarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin ciddi bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Avdagiç, İTO meclis üyelerinin ve çeşitli sektörlerden davetli temsilcilerle birlikte profesyonel bir ekibin moderatörlüğünde arama konferansı yaptıklarını bildirdi.

Avdagiç, toplantının ön sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İlk etapta lojistikte ülkeler arasında ortak operasyon yapabilecek düzenlemeler yapılması önem taşıyor. Her ülkedeki lojistik firmaları, kendi ülkesindeki taşımayı üstleneceği sistemler için, iş birliği alanları oluşturması isabetli olur. Kritik hammaddede alternatif tedarikçiler bulmanın yanında, tedarik güvenliği için gerekirse gümrük vergilerinde indirim yapılması yerinde olur.

İç pazarda gıda güvenliği sağlanırken, hem iç piyasada hem de ihracatta mal tedarikinde spekülatif sorunlar yaşamamak için düzenlemeler yapılması gerekir. Turizm alanında ise kriz sonrasına hazırlık önem arz ediyor. Bu nedenle mevcut kapasitenin ve yatırımların atıl kalmaması şüphesiz ki önemlidir. Sektörün finansal açıdan desteklenmesi yerinde olacaktır."

Avdagiç, Türkiye’nin koronavirüse karşı aldığı önlemlerin dünyaya çok iyi şekilde anlatılması gerektiğini vurgulayarak, sağlıkta dünyaya örnek olacak en iyi uygulamanın Türkiye'de olduğunun altını çizilmesi ve bu şekilde tanıtılması gerektiğini belirtti. 

"Hiçbir tedarik sıkıntımız yok"

Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından bazı ürünlere ilişkin talep artış eğilimi oluştuğunu belirten Avdagiç, "Şunu açıkça belirtmeliyim ki organize perakende noktaları ve marketlerde hiçbir tedarik sıkıntımız yoktur. Merkez depolarımızda yeteri kadar ürün stoku mevcuttur. Üretimde hiçbir sıkıntı yoktur." ifadelerini kullandı.

Ürünlerin raflarda zaman zaman tükeniyor olmasının sebebinin ani talep artışları olduğunu kaydeden Avdagiç, şöyle konuştu:

"Bu şekilde tükenen ürünlerde de hemen merkez depolarımızdan gerekli tedarik yapılmaktadır. Bugün itibariyle kolonya dışında dağıtımında, üretiminde, tedarikinde sıkıntı çekilen hiçbir ürünümüz yoktur. Hijyen ürünleri, yer temizleyiciler, ıslak mendiller, tuvalet kağıtları, makarna, un, yağ gibi temel gıda maddeleri aşırı talep oldu ancak bu ürünlerin tedarikinde ve stoğunda sorunumuz bulunmuyor."

Avdagiç, organize, toptan ve perakende sektörünün bu gibi durumlardan asla istifade etmediğini ve etmeyeceğini bildirerek, stokların yeterli miktarlarda olduğu için aşırı fiyat geçişlerinin olmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Kolonyada ani talep artışından dolayı geçici bir sıkıntının yaşandığını belirten Avdagiç, "Kolonya imalat süreci çok da zor olmayan bir ürün. Perakende sektörümüz bunu hızlı bir biçimde temin edecek ve tüm talebi karşılayacak imkana sahiptir. Halkımızdan ricamız, panik havasına kapılmamasıdır. Koronavirüs gibi salgınları en az zararla atlamamızı sağlayacak olan sağduyu ve sorumluluk içinde, paniğe teslim olmayan davranışlarımız olacaktır." ifadelerini kullandı. 

AA

Okunma Sayısı: 439
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lise öğrencileri artan dezenfektan talebini karşılamaya çalışıyor

    Maç günü gelirleri de virüsten etkilendi

    Diyanet'ten 'cuma namazı' açıklaması

    'Aylan bebeğin' ölümüne sebep olan 3 sanık hakkında karar

    Koronavirüs şimdiye kadar kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti?

    Yunanistan sınırında tehlikeli yolculuk sürüyor

    "Spekülasyonların önüne geçilecek"

    ABD'de ölü sayısı 39'a yükseldi

    TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek

    Paniğe gerek yok

    Yunanistan sınırında 15. gün

    ÇŞB'den 81 ile koronavirüs genelgesi

    Dolar yükselişte

    Benzine bir indirim daha

    Bir hastaya daha koronavirüs teşhisi kondu

    Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu

    Fırsatçılara fırsat verilmesin

    Uysal: Millet iradesi sakatlanmak istendi

    AYM’den 5 yıl sonra ihlâl kararı

    Başakşehir turun kapısını araladı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlılar Selânik’i aldı; Selânikliler Osmanlı’yı yıktı
    Genel

    AYM’den 5 yıl sonra ihlâl kararı
    Risale-i Nur'dan

    Mikropların dizgini de Rahîm-i Hakîm’in elindedir
    Ahmet BATTAL

    Yeşil yolun adaleti
    Misbah ERATİLLA

    Muhammed Salah’ın örnek davranışı
    Faruk ÇAKIR

    Virüsten daha zararlı olan nedir?
    Genel

    Uysal: Millet iradesi sakatlanmak istendi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya ve 12 Mart
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Beşte bir de ölçüsüz olmamalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.