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5 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Papa ve Abbas Kudüs’ü konuştu

05 Kasım 2021, Cuma 17:24
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesinde Kudüs’ün önemine dikkat çekildi.

Katoliklerin ruhanî lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Papa ile Abbas arasında Vatikan’da gerçekleşen görüşmeye ilişkin Vatikan Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, samimî geçen görüşmede Kudüs’ün statüsünün yanı sıra Vatikan ve Filistin arasındaki iyi ilişkiler ile karşılıklı çıkarların olduğu ikili meselelerin ele alındığı belirtildi. İki liderin görüşmesinde, kardeşlik ve farklı inançlar arasında barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etme ihtiyacının da altı çizildi. 

Herkesin buluşma yeri olmalı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:      

“İsrailliler ve Filistinliler arasındaki barış sürecine ilişkin, uluslar arası toplumun daha güçlü taahhüdüyle iki devletli bir çözüme ulaşmak için doğrudan diyaloğu yeniden etkinleştirmeye duyulan mutlak ihtiyacın üzerinde duruldu. Son olarak, Kudüs’ün herkes tarafından bir çatışma yeri değil, buluşma yeri olarak tanınması gerektiği, üç İbrahimi dinin hepsi için; kutsal şehrin kendi kimliği ve evrensel değerinin uluslararası garantili özel bir statü aracılığıyla korunması gerektiği yinelendi.” İki lider, barış için çalışma, silah kullanımından kaçınma ve her türlü aşırıcılıkla mücadele etmenin de üzerinde durdu. 

AA

Etiketler: Papa, Abbas, Kudüs
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