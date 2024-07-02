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2 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

Parlamenter sisteme dönülsün

02 Temmuz 2024, Salı 16:15
Metropoll Araştırma’nın ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ne ilişkin araştırmasında, katılımcıların yarıdan fazlası “parlamenter sisteme dönülmeli” dedi.

DEM Parti seçmeni olan katılımcıların yüzde 90.5’i, CHP’lilerin de yüzde 84.3’ü bu yönde görüş beyan etti. Söz konusu araştırma 11-18 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 1700 kişi ile gerçekleştirildi. Katılımcılara, “Hükümet sistemi hakkındaki görüşünüz nedir?” sorusu yöneltildi. “Mevcut Cumhurbaşkanlığı Sistemi devam etmeli” diyenlerin oranı yüzde 33.4, “Parlamenter sistemine dönülmeli” diyenlerin oranı yüzde 55.8 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 10.8’i ise fikir beyan etmedi.

HANGİ PARTİ SEÇMENİ NE DEDİ?

14 Mayıs 2023 seçimlerde oy verilen partilere göre dağılımda ise mevcut sisteme en yüksek onayı yüzde 62.8 ile AKP’lilerin verdiği görüldü. Bunu, MHP’nin seçmenleri, yüzde 55.7 ile takip etti. Öte yandan, MHP’lilerin yüzde 36.8’inin parlamenter sisteme dönülmesini istemesi dikkat çekti.

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