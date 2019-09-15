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15 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Parlamento iradesi ipotek altında

15 Eylül 2019, Pazar 16:10
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Parlamentonun iradesi ipotek altında. Bir kişinin iradesi parlamentoya hâkimse o ülkede adalet yoktur” dedi.

Partisinin Meclis toplantısı öncesinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Özellikle AK Partili kardeşlerime ve Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum; adalet bir kişinin iki dudağı arasına emanet edilemez. Yazık günah değil mi? Adaletsizlik yalnızca yargıda mı var? Hayır. Alın teri döken kimse gidip sorun, bu ülkede adalet var mı? Hepsinin ortak görüşü, bu ülkede adalet yoktur. İktidar sahibi olup adaleti arayan da yok. Elinden tutan mı var, yok Meclis tatile girdi. Gelin kardeşim güzel şeyler yapıyoruz deyin, toplanırız. Ama birilerinden izin almadan olmuyor. Parlamentonun iradesi bile ipotek altında. Bir kişinin iradesi parlamentoya hâkimse o ülkede adalet yoktur. Şu anda Türkiye kuralsız ve kurumsuz yönetiliyor. Kendi özgür iradesiyle görevlerini yerine getiren hangi kurum var? Bütün kurumlar Saray’a bakıyor. Bir insan kendi düşüncesiyle yasaların ön gördüğü çerçevede görevini yerine getirmiyor da başkasının söyledikleriyle hareket ediyorsa o kişide kafa yoktur” açıklamalarında bulundu. 

Bütün canlıların adalete ihtiyacı var

Gazete Duvar’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, Türkiye’de adalete güvenin yüzde 30’lara gerilediğini ifade ederek “Vatandaş oy veriyor. İktidara geliyorsunuz. Vatandaşı bölmeyecek, kutuplaştırmayacaksınız. Bölerseniz ne olur? Adaletin içini boşaltırsınız. Ne demiş Hz. Ali; ‘Devletin dini adalettir’. Kimse kimseye baskı yapmasın diye adalet oluşturulur. Devlet adaletsizliğin kaynağı olursa toplum vicdanı derin yaralar alır. Her insanın varlık nedeni adalettir. Siz adaletsizliği besliyorsanız ciddi sorunlar doğar. Adalete duyulan güven yerlerde sürüklenirse bundan en büyük zararı vatandaş görür. Adalete güvenin yüzde 30’lara düştüğü görülüyor. İktidar sahiplerinin oturup düşünmesi lâzım. Adalete sadece bizim ihtiyacımız yok. Bütün canlıların adalete ihtiyacı var. Bu kadar yüce bir kavramın içini hangi iktidar boşaltabilir. Boşalttılar. Son 5 yılda uluslar arası araştırmalarda Türkiye hukukun üstünlüğü konusunda 50 basamak geriye düştü. Adaletsizlik konusunda dünya rekoru. Bütün dünya Türkiye’de adaletsizlik olduğunu söylüyor” dedi. 

Etiketler: parlamento, irade, ipotek, Kemal Kılıçdaroğlu
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