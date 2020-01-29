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29 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Pekin Büyükelçisi açıkladı: 32 vatandaşımızı Çin'den tahliye edeceğiz

29 Ocak 2020, Çarşamba 11:09
Pekin Büyükelçisi Emin Önen, "Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı aileleriyle Çin'den tahliye edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Pekin Büyükelçisi Emin Önen, birkaç gün içinde 32 Türk vatandaşının aileleriyle birlikte Koronavirüs'ün etkili olduğu Çin'den tahliye edileceğini açıkladı. Çin’den Türkiye’ye geleceklere karantina uygulanacak.

NTV canlı yayınına bağlanan Önen, vatandaşlarda Koronovirüs rastlanmadığını dile getirdi. Önen, "Vuhan’daki 32 Türk’ün sağlık sorunu yok. Çin’den Türkiye’ye geleceklere karantina uygulanacak" dedi.

Büyükelçi Önen şunları söyledi:

“Vaka sayısı da 6 bini geçmiş vaziyette. Karantinaya alınanların sayısı 44 bini geçmiş vaziyette. Şu aşamada Çin’in birçok eyaletinde büyükşehirlerde Wuhan şehrinde karantina şartları uygulanıyor. Otobüs ulaşımı durdurulmuş vaziyette. Şunu da ifade etmem lazım. Türkiye’de bazı sosyal medya hesaplarında çok abartılı yanlış bilgiler, halkı paniğe sevk edecek yanlış bilgiler de dolaşıyor.

Biz tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Wuhan’da 32 vatandaşımız var. Biz de resmi girişimlerde bulunmuştuk. 32 vatandaşımızı çıkartmak için girişimlerimize başladık. Hiçbir vatandaşımızda virüsle alakalı bir durum tespit edilmedi”

Biz Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Türkiye’den gelecek ambulans uçakla beraber, içinde uzman doktorların da bulunduğu uçakla beraber vatandaşlarımız Türkiye’ye gelecekler.

Belli bir karantina şartlarının uygulanacağı şüphesiz. Sevindirici tarafı herhangi bir vatandaşımızda vaka tespit edilmiş değil.

Hem onların sağlığı, hem ülkenin sağlığı açısından belli bir prosedür uygulanacak. Çin genelinde bize kayıtlı 6 bin vatandaşımız var, diğer başkonsolosluklarımızla irtibat halindeyiz. Tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz, zaten ilan ettik numaralarımızı. Çin’e özgü sosyal medya hesaplarında chat grubu kurduk, oradan da yazıyorlar. Turizm, iş amaçlı gelen Türk vatandaşları da bize ulaşmış vaziyette. 32 vatandaşımız Wuhan’da bulunan vatandaşımız."

Etiketler: Pekin Büyükelçisi, vatandaş, Çin, tahliye
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