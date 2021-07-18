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19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Pes doğrusu

18 Temmuz 2021, Pazar 17:00
Yandaşlıkta zirve: Erdoğan’ın TRT’ye atadığı ismin tez konusu ‘pes’ dedirtti.

Erdoğan’ın TRT yönetimine atadığı isimler arasında yer alan Oğuz Göksu’nun tezinin Erdoğan üzerine olduğu ortaya çıktı. TRT Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Doç. Dr. Oğuz Göksu’nun, doktora tezinin “Siyasal İktidar İnşasında Lider Olgusu, Lider Tipolojileri Bağlamında Recep Tayyip Erdoğan İncelemesi” olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Göksu’nun “Siyasal liderlik ve R. Tayyip Erdoğan’ın liderlik kodları (1994 - 2018 dönemindeki seçim kampanyaları ekseninde)” isimli bir kitabı da var. Konuya tepki gösteren CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, “Bu saray rejiminde hiçbir dalkavukluk ödülsüz kalmıyor!” ifadelerini kullandı.

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