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16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

'PKK, terör ve terör tehdidi bakımından DEAŞ'tan daha kötü'

16 Ekim 2019, Çarşamba 20:43
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü." dedi.

Trump, Matttarella'yı kabulü sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada ise Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye, Suriye'ye girerse bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." diye konuştu.

Trump ayrıca Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller." yorumunda bulundu. 

YPG/PKK'nın DEAŞ ile mücadelede ABD'nin yanında savaştığını anımsatan Trump, "Onlara bizimle savaşmaları için çok para ödedik. Bizim yanımızda savaştıkları zaman iyi iş çıkardılar, bizimle savaşmadıklarında o kadar iyi değildiler." ifadelerini kullandı. 

"Rusya Suriye'ye müdahil olmak istiyorsa bu onlara kalmış"

Trump, Türkiye sınırında YPG/PKK'nın çıktığı alana Suriye'nin girdiğini belirterek "Belki de Suriye, Rusya ile ya da başkalarıyla ortaklık kurar. Onlara iyi şanslar diliyorum. Eğer Rusya, Suriye'ye müdahil olmak istiyorsa bu onlara kalmış. Onların (YPG/PKK) Türkiye ile sınırda bir problemleri var. Bu bizim sınırımız değil. Burada can kaybı yaşayamayız." değerlendirmesinde bulundu. 

Suriye'deki durumu yakından izlediklerine dikkati çeken Trump, "Türkiye'nin doğru şeyi yapması için çalışıyoruz. Çünkü Amerika içinde bulunsun ya da bulunmasın tüm savaşları durdurmak istiyoruz." diye konuştu. 

"NATO üyeleriyle iyi geçinmeliyiz ve Türkiye NATO üyesi"

Trump, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekme kararını ise "stratejik olarak muhteşem" bir karar şeklinde nitelendirdi. 

ABD'nin İncirlik Üssü'ndeki nükleer silahlarının da güvende olduğuna inandığını belirten Trump, "Burası büyük güçteki bir hava üssü. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlayın. Biz NATO üyeleriyle iyi geçinmeliyiz ve Türkiye NATO üyesi." ifadelerini kullandı.

AA

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