Planlı patlama buysa...

İnşaatı halen süren Akkuyu Nükleer Santrali’nde bir patlama yaşandı.

Evlerin zarar gördüğü ve iki kişinin yaralandığı patlamayla ilgili yetkililer ‘planlıydı’ diyor. Vatandaşlar ve uzmanlar soruyor: “Ya plansız olsaydı?” Sosyal medya üzerinden patlamaya ilişkin duman görüntüledi yayıldı ve ilk açıklama da salı günü Mersin Valiliği’nden geldi. Dün de santrali yapan Rus şirketin Türkiye’deki temsilcisi Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin açıklamasında, Büyükeceli Mahallesi’nde bulunan bazı konutların camlarının hasar gördüğünü ve iki kişinin de cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandığını belirtti.

1 yıldır sürüyor

DW Türkçe’nin haberine göre, Özlem Ece, patlama sırasında iş yerinin hasar aldığını söylüyor: “Bu patlamadan kaynaklı evlerimizin, işyerlerimizin camları kırıldı. Benim de işletmecisi olduğumu Ece Restoran’ın çatısı pencereleri kapıları tamamen yerlerinden çıktı. Yaklaşık bir yıldır bu patlatmalar devam ediyor. Şikayetlerde bulunduk. Ancak bir sonuç alamadık. Maalesef bugün çok daha büyük bir şekilde başımıza bu olay geldi.”