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11 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Prof. Dr. Ateş Kara: Risk çok ama çok büyüdü

11 Nisan 2020, Cumartesi 15:28
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sokağa çıkma yasağı duyurusunun ardından yaşananlarla ilgili olarak "Risk çok ama çok büyüdü. Dün akşam itibarıyla sokağa çıkanların mutlak ama mutlak suretle kendilerini karantinaya almaları gerekiyor" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dün gece 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyurusunun ardından vatandaşların tekel ve fırınlara akın etmesini değerlendirdi.

Kara, "Risk çok ama çok büyüdü. Dün akşam itibarıyla sokağa çıkanların mutlak ama mutlak suretle kendilerini karantinaya almaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

Etiketler: Ateş Kara, risk
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