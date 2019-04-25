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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

"Provokatörler o köyden değil"

25 Nisan 2019, Perşembe 16:38
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Şu anda 37 kişi soruşturuluyor. Hepsi o köyden vatandaşlar. Oysa bizim tespit ettiğimizde, provokatörler o köyden değil. 'Vurun', 'bağırın', 'saldırın' diyen insanlar şu anda soruşturulmuyor." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Şu anda 37 kişi soruşturuluyor. Hepsi o köyden vatandaşlar. Oysa bizim tespit ettiğimizde, provokatörler o köyden değil. 'Vurun', 'bağırın', 'saldırın' diyen insanlar şu anda soruşturulmuyor." dedi.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, şehit Yener Kırıkcı'nın Çubuk'taki cenazesinde saldırıya uğramasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi"nin Türkiye'nin gündeminde yer aldığını dile getiren Özkoç, olayı araştırmak, bilgi toplamak, ilgili kişileri doğru yönlendirmek ve CHP Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) bilgi vermek amacıyla oluşturulan ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Özkoç, söz konusu ekibin hazırladığı ön raporu dün MYK'ye sunduklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest bırakıldığını hatırlatan Özkoç, "Ömer Çelik 'Bu kişi AKP üyesidir, onu ihraç istemiyle disipline veriyoruz.' diyor ama birileri Osman Amca'larının, yumruk atan, linç girişiminde bulunan kişinin elini öpmek için sıraya giriyor." şeklinde konuştu.

Olaya ilişkin eleştirilerini sürdüren Özkoç, "Cumhurbaşkanına bir tweet atan vatandaş anında tutuklanacak, ceza alacak ve hakaret suçundan yargılanacak. Genel Başkan'a yumruk atan, 'evini yakın', 'saldırın', 'vurun', 'öldürün' diyen insanlaraysa hiçbir şey yapılmayacak ve linç meşru hale getirilecek. Bu, kabul edilemez." dedi.

"Kim terörle ilişkilendiriliyorsa gereği yapılsın"

"Provokatörler o köyden değil"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özkoç, MYK'ye sunulan ön raporda hangi detayların yer aldığına ilişkin soruya şu karşılığı verdi:

"Şu anda 37 kişi soruşturuluyor. Hepsi o köyden vatandaşlar. Oysa bizim tespit ettiğimizde, provokatörler o köyden değil. 'Vurun', 'bağırın', 'saldırın' diyen insanlar şu anda soruşturulmuyor. Bununla ilgili gerekli yazışmaları yaptık, raporumuzda bildirdik, resimlerde tespit ettik, videolarda numaralandırdık. Bugün itibarıyla bütün hazırlıklar tamamlandı, Cumhuriyet başsavcılığına bunlarla ilgili başvuru yapılıyor.

'Demir sopa kullanılmamıştır' dendi. Tespit ettik, resmini bulduk. Sığınılan evin hemen yanındaki bir çatıda bir gencin demir çubukları oradan sökerek dağıttığının resmini koyduk. Bunu kamuoyuyla paylaştık. Cumhuriyet başsavcılığına o kişiyle de ilgili gerekli işlemlerin yapılması için bugün başvurumuzu yapıyoruz. 'Bu evi yakın' diye bağıran kişinin, o 37 kişinin içinde olmadığını gördük. Biri 'bu evi yakın' diyor ve o 37 kişinin içinde değilse o zaman bu, gözardı ediliyordur diyerek tespit ettik, ses kaydını, görüntüsünü çıkarttık, Cumhuriyet başsavcılığına gönderiyoruz."

Özkoç, "Tespit ettiğinizi söylediğiniz, köyün dışından geldiği ifade edilen kişilere yönelik bir sonuca ulaştınız mı?" sorusuna, "Provokatörlerin kim oldukları, nereden geldikleri, orada nasıl örgütlendikleri konusundaki bütün bilgiler elimizde." cevabını verdi.

AA

Etiketler: Kılıçdaroğlu, saldırı, Ankara, Engin Özkoç
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