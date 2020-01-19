Rahşan Ecevit’in cenazesi bugün

Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi ve Demokratik Sol Parti’nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, 97 yaşında vefat etti.

26 Aralık 2019’da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması dolayısıyla dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı. Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği dolayısıyla dün (17 Ocak 2020) saat 21.10’da öldü. Defin Devlet Mezarlığına Rahşan Ecevit eşi Bülent Ecevit’in yanına, devlet mezarlığına defnedilecek. Rahşan Ecevit için bugün (19 Ocak 2020) öğle vaktinde Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek ve ardından eşi Bülent Ecevit’in yanına, devlet mezarlığına defnedilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rahşan Ecevit’in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a taziyelerini bildirdiğı açıklandı. AA

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