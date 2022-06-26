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26 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Reform değil aldatmaca

26 Haziran 2022, Pazar
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ SUBAŞI: Demokrasi adına verilen sözlerin hepsi sözde kaldı. Bunun adı reform değil, aldatmacadır

COĞRAFî TEMİNAT SÖZÜ LAFTA KALDI

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı 6. Yargı paketini eleştirirken, geçen yılın başında Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan ‘Belirli bir meslekî kıdeme sahip hâkim, savcılar için coğrafi teminat getirilecek’ hedefini hatırlattı.

ŞERH YAZDI, SÜRGÜNE GÖNDERİLDİ

SubaşI “Bu hedef yerine getirilmek şöyle dursun, Kaşıkçı davasında olduğu gibi, şerh yazan hâkim, hâkimlik teminatı yok sayılarak sürgüne gönderilirken AİHM ve AYM kararlarını tanımayan hâkimler terfi ettirildi, savcılar başsavcılara bağlandı” dedi.

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Reform değil aldatmaca

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı 6. Yargı Paketi’ne sert eleştirirken,  “Yargı reformu adı altında açıklanan paketlerin hiçbiri reform niteliğinde değildir. Adı reform değil bir aldatmacadır” dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, TBMM’nde görüşmekte olan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik sağlayacak 6. Yargı Paketi’ni eleştirerek, “Yargı reformu adı altında açıklanan paketlerin hiçbiri reform niteliğinde değildir” dedi. 2019 yılının mayıs ayında Cumhurbaşkanı tarafından ‘Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’ni kamuoyuna açıklamasıyla kanunlarda art arda değişiklik iradesi ortaya konulduğunu hatırlatan Subaşı, “2019 yılından bugüne 5 yargı paketi geçti ve bu tekliften önce kanunlaşan reform paketleriyle hedeflenen amaç ve faaliyetlerin çoğunun gerçekleştiği ilan edildi. Edildi ama neredeyse torba teklif şeklindeki yargı paketlerinden hiçbirinde yargının temel sorunlarına ilişkin düzenlemeler ve iyileştirmeler yer almadı. Daha doğrusu demokrasi adına verilen sözlerin hepsi sözde kaldı. İşte bunun adı reform değil bir aldatmacadır” diye konuştu.

OTORİTER BİR REJİME EVİRİLDİĞİMİZ ARTIK TÜM DÜNYANIN MALUMUDUR

Reform paketlerindeki söylemler ve ardından gelen eylemler farklılık taşıdığını dile getiren Subaşı, “Söylemlerin artık samimiyetten uzak olduğu kanaati yerleşmiştir. ‘Yargı reformu’ adı altında açıklanan paketlerin hiçbiri reform niteliğinde değildir. Oysa reform olması için mevcut Anayasa’da ve yasalarda güvence altındaki haklardan ileriye ulaşılması gerekirdi. Geçen üç yıllık süreçte yargıda, hukukta, adalet ve özgürlüklerde gerilediğimiz, giderek otoriter bir rejime evirildiğimiz artık tüm dünyanın malumudur. Maalesef, yargıya güven, hiç olmadığı kadar erozyona uğramıştır. Baskılara direnen, hukuk ve adaletin hâlâ yılmaz savunucusu hâkim ve savcılarımız vardır ama azınlıkta kaldıkları bilinen gerçektir, bir kısmı da artık mesleği bırakma aşamasındadır. Yasa teklifinde yer alan hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesini getirme fikrine itirazımız yoktur ama itirazımız baskı kuran siyasi erkedir, taraflı Cumhurbaşkanı hükûmet sistemiyle tüm tarafsız ve bağımsız kurumların tahrip edilmesinedir” diye konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

 

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