ERDOĞAN’IN “MHP İLE DEVAM” MESAJI, REFORMLARA ZATEN KUŞKUYLA BAKAN PİYASALARIN UMUDUNU İYİCE AZALTTI.

Piyasalar kuşkuyla bakıyor

EKONOMİ yazarı Erdal Sağlam: “Piyasa oyuncuları söylenen reformlara kuşkuyla bakıyor. Bunun en somut nedenlerinden biri Arınç’ın hukuk reformuna destek mesajlarına Erdoğan’ın sert bir dille karşı çıkması ve Arınç’ın istifası. Olay Çakıcı’nın Kılıçdaroğlu’na dönük tehditlerine karşı takınılan tutumla başladı.”

Çakıcı olayı ciddi bir test oldu

“Bahçelİ'nİn ‘ülküdaşım’ diye Çakıcı’ya destek vermesi, Cumhurbaşkanının ses çıkarmaması, hukuk reformu sözlerinin samimiyeti konusunda ciddi bir test oldu. Ardından Cumhurbaşkanının, piyasanın hukuk ve adalet reformuna engel olarak gördüğü MHP ile ittifaka devam edeceği konusunda verdiği görüntü, piyasanın reform umutlarını zayıflattı.”

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Reform umudu suya düştü

Ekonomist Erdal Sağlam, “Cumhurbaşkanı’nın; MHP ile ittifakına devam edeceği konusunda verdiği görüntü, piyasanın reform umutlarını zayıflattı” dedi.

Ekonomi yönetiminin değişmesi Merkez’in faiz kararından sonra kurlardaki ateş sönmüş, piyasaya ihtiyatlı bir iyimserlik hakim olmuştu. Erdoğan’ın reform sözüne rağmen kurlar niye yeniden fırladı? Ekonomist Erdal Sağlam, DW Türkçe’ye değerlendirdi. Sağlam, “Piyasa oyuncularının; ekonomide gerekli adımların atılacağı, söylenen reformların başarılabileceğine artık kuşkuyla baktıkları da söylenebilir. Bunun en somut nedenlerinden biri Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın hukuk reformuna ilişkin destek mesajlarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert bir dille karşı çıkması, Arınç’ın da kurul üyeliğinden istifası. Aslında mafya dünyasının ünlü ismi Alaatin Çakıcı’nın CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na dönük ağır itham ve tehditlerine karşı takınılan tutum, olayın başlangıcı sayılabilir” dedi.

Hukuk reformu sözleri samimiyetsiz

Bahçeli’nin açıklamalarını değerlendiren Sağlam, “MHP lideri Bahçeli’nin, “ülküdaşım” diyerek Çakıcı’ya destek vermesi, Cumhurbaşkanı’nın olaya ses çıkarmaması, hukuk reformu sözlerinin samimiyeti konusunda ciddi bir test oldu. Ardından Bülent Arınç’ın istifasıyla birlikte oluşan Cumhurbaşkanı’nın; piyasanın hukuk ve adalet reformuna engel olarak gördüğü MHP ile ittifakına devam edeceği konusunda verdiği görüntü, piyasanın reform umutlarını zayıflattı. Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, adalet ve hukuk reformu konusunda sivil toplum kuruluşları, yerli yabancı iş kesiminin taleplerini alacaklarını duyurmuştu. Bu duyuruya rağmen önemli bir reform yapılamayacağı endişelerinin büyüdüğü söylenebilir” ifadelerini kullandı.

Tablo iyice ağırlaşıyor

“Kısacası; piyasaların rasyonel politikalara dönüş konusunda umutlanıp verdiği olumlu tepkinin sürekli olamayacağı belli oldu” diyen Sağlam, “AKP’nin MHP ile ittifakının devam etmesi halinde bunun zor olacağı piyasalarda yoğun olarak konuşuluyor. Ekonomide gelinen noktanın çok zor olduğunu ve büyük çaba gerekeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anladığını varsayıyoruz. Bunun ancak AKP’nin yüzünü yeniden Batı’ya dönüp, ABD ve AB ile ilişkilerini düzeltmesi ile mümkün olacağını gördüğünü, söylemlerinden anlıyoruz. Ancak, buna gücünün yetip yetmeyeceğini söylemek için henüz erken olduğu kanısındayım. (…) Tablo bu kadar ağırken, ekonomide gerekenlerin yapılmaması ya da hukuk ve demokrasi reformlarının yeterli olmaması, makro dengenin yeniden kurulmasını engelleyip, tabloyu iyice ağırlaştıracaktır.

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Reformun da içini boşalttılar

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ‘reform’ sözünün “müflis tüccarın eski defterleri karıştırmasına” benzetti.

Gültekin Uysal sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, “Bayraklaştırıp siyasî rekabette acımasızca kullandığınız bu ülkenin ve milletin tüm ortak değerlerinin içini boşalttığınız gibi anlamını yitirmiş ‘reform’ kavramına sarıldınız! Polisi görünce namaza duran şark kurnazları gibi AKP sıkışınca şimdi güya reform yapacağını dillendiriyor... Nafile çabalar! Türk milletinin AKP ve lideri Erdoğan’a verdiği kredi bitti hatta eksiye düştü” dedi. Uysal, AKP’nin, ülkeyi getirdiği son merhalede dörtnala felakete sürüklediğini belirterek, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın “Allah sonumuzu hayreylesin” sözünü hatırlattı.

Ankara – Fatih Karagöz