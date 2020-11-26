"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Reform umudu suya düştü

26 Kasım 2020, Perşembe 00:01
ERDOĞAN’IN “MHP İLE DEVAM” MESAJI, REFORMLARA ZATEN KUŞKUYLA BAKAN PİYASALARIN UMUDUNU İYİCE AZALTTI.

Piyasalar kuşkuyla bakıyor

EKONOMİ yazarı Erdal Sağlam: “Piyasa oyuncuları söylenen reformlara kuşkuyla bakıyor. Bunun en somut nedenlerinden biri Arınç’ın hukuk reformuna destek mesajlarına Erdoğan’ın sert bir dille karşı çıkması ve Arınç’ın istifası. Olay Çakıcı’nın Kılıçdaroğlu’na dönük tehditlerine karşı takınılan tutumla başladı.”

Çakıcı olayı ciddi bir test oldu

“Bahçelİ'nİn ‘ülküdaşım’ diye Çakıcı’ya destek vermesi, Cumhurbaşkanının ses çıkarmaması, hukuk reformu sözlerinin samimiyeti konusunda ciddi bir test oldu. Ardından Cumhurbaşkanının, piyasanın hukuk ve adalet reformuna engel olarak gördüğü MHP ile ittifaka devam edeceği konusunda verdiği görüntü, piyasanın reform  umutlarını zayıflattı.”

***

Reform umudu suya düştü

Ekonomist Erdal Sağlam, “Cumhurbaşkanı’nın; MHP ile ittifakına devam edeceği konusunda verdiği görüntü, piyasanın reform umutlarını zayıflattı” dedi.

Ekonomi yönetiminin değişmesi Merkez’in faiz kararından sonra kurlardaki ateş sönmüş, piyasaya ihtiyatlı bir iyimserlik hakim olmuştu. Erdoğan’ın reform sözüne rağmen kurlar niye yeniden fırladı? Ekonomist Erdal Sağlam, DW Türkçe’ye değerlendirdi. Sağlam, “Piyasa oyuncularının; ekonomide gerekli adımların atılacağı, söylenen reformların başarılabileceğine artık kuşkuyla baktıkları da söylenebilir. Bunun en somut nedenlerinden biri Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın hukuk reformuna ilişkin destek mesajlarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert bir dille karşı çıkması, Arınç’ın da kurul üyeliğinden istifası. Aslında mafya dünyasının ünlü ismi Alaatin Çakıcı’nın CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na dönük ağır itham ve tehditlerine karşı takınılan tutum, olayın başlangıcı sayılabilir” dedi.

Hukuk reformu sözleri samimiyetsiz

Bahçeli’nin açıklamalarını değerlendiren Sağlam, “MHP lideri Bahçeli’nin, “ülküdaşım” diyerek Çakıcı’ya destek vermesi, Cumhurbaşkanı’nın olaya ses çıkarmaması, hukuk reformu sözlerinin samimiyeti konusunda ciddi bir test oldu. Ardından Bülent Arınç’ın istifasıyla birlikte oluşan Cumhurbaşkanı’nın; piyasanın hukuk ve adalet reformuna engel olarak gördüğü MHP ile ittifakına devam edeceği konusunda verdiği görüntü, piyasanın reform  umutlarını zayıflattı. Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, adalet ve hukuk reformu konusunda sivil toplum kuruluşları, yerli yabancı iş kesiminin taleplerini alacaklarını duyurmuştu. Bu duyuruya rağmen önemli bir reform yapılamayacağı endişelerinin büyüdüğü söylenebilir” ifadelerini kullandı. 

Tablo iyice ağırlaşıyor

“Kısacası; piyasaların rasyonel politikalara dönüş konusunda umutlanıp verdiği olumlu tepkinin sürekli olamayacağı belli oldu” diyen Sağlam, “AKP’nin MHP ile ittifakının devam etmesi halinde bunun zor olacağı piyasalarda yoğun olarak konuşuluyor. Ekonomide gelinen noktanın çok zor olduğunu ve büyük çaba gerekeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anladığını varsayıyoruz. Bunun ancak AKP’nin yüzünü yeniden Batı’ya dönüp, ABD ve AB ile ilişkilerini düzeltmesi ile mümkün olacağını gördüğünü, söylemlerinden anlıyoruz. Ancak, buna gücünün yetip yetmeyeceğini söylemek için henüz erken olduğu kanısındayım. (…) Tablo bu kadar ağırken, ekonomide gerekenlerin yapılmaması ya da hukuk ve demokrasi reformlarının yeterli olmaması, makro dengenin yeniden kurulmasını engelleyip, tabloyu iyice ağırlaştıracaktır.

***

Reformun da içini boşalttılar

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ‘reform’ sözünün “müflis tüccarın eski defterleri karıştırmasına” benzetti.

Gültekin Uysal sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, “Bayraklaştırıp siyasî rekabette acımasızca kullandığınız bu ülkenin ve milletin tüm ortak değerlerinin içini boşalttığınız gibi anlamını yitirmiş ‘reform’ kavramına sarıldınız! Polisi görünce namaza duran şark kurnazları gibi AKP sıkışınca şimdi güya reform yapacağını dillendiriyor... Nafile çabalar! Türk milletinin AKP ve lideri Erdoğan’a verdiği kredi bitti hatta eksiye düştü” dedi. Uysal, AKP’nin, ülkeyi getirdiği son merhalede dörtnala felakete sürüklediğini belirterek, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın  “Allah sonumuzu hayreylesin” sözünü hatırlattı.

Ankara – Fatih Karagöz

Okunma Sayısı: 427
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İçişleri Bakanlığı'ndan salgına ilişkin yeni genelge

    Reform umudu suya düştü

    Fransa'dan tepki çeken karar

    Yeni Türkiye hukukla kurulur

    Reformun da içini boşalttılar

    Okulların açılması yayılımı hızlandırdı

    Türkiye'de 168 kişi daha koronavirüs sebebiyle vefat etti

    MGK Bildirisi'nde "İrini Harekatı'' vurgusu

    'İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar'

    Arjantinli efsane futbolcu Maradona öldü

    Geçim kaygısı

    'İlk AB vatandaşı aralık ayı bitiminden önce aşılanabilir'

    ABD'de son 24 saatte 2264 ölüm ve 180 bin yeni vaka!

    Stratejik önem taşıyan Şuşa'ya yeni yol yapılıyor

    Virüsle inatlaşmayalım

    'İsrail ordusu Trump'ın İran'ı vurma ihtimaline hazırlanıyor'

    Uludere de dehlize gömüldü

    Japonya’da üniversite öğrencilerine ezan semineri

    Ruhani: ABD ile sorunların çözümü çok kolay

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İçişleri Bakanlığı'ndan salgına ilişkin yeni genelge
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Devrim, evlatlarını yer”
    Genel

    Reform umudu suya düştü
    Ali FERŞADOĞLU

    Deccal/Süfyan, Deccalizm/Süfyanizm nedir?
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Korona ile artan vefatlar
    Süleyman KÖSMENE

    Duâyı, kuvvetini kırmadan yapalım
    Ahmet BATTAL

    Dem’siz demokratlar ve iktidar hedefi
    Cevher İLHAN

    İktidarın tehevvürlü çırpınışı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Sizi gidi haksızlar...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.