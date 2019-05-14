Suriye görüşmeleri hakkında bilgi veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rejimin saldırıları, Soçi Muhtırası’nın açık ihlalidir ve Astana ruhuna aykırıdır. Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya yakınız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi Başkanı Nasır el Hariri'yle bir araya geldi. Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rejimin saldırıları, Soçi Muhtırası’nın açık ihlalidir, Astana ruhuna aykırıdır. Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya yakınız" dedi.

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