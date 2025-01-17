"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

17 Ocak 2025, Cuma 22:00
İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

 

Açıklamada, "Bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17 Ocak 2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine Rıza Akpolat, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Rıza Akpolat hakkındaki hakimlik kararına ulaşıldı

Öte yandan Akpolat ve Abacı hakkındaki nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

Rıza Akpolat ve yardımcısı Alican Abacı hakkında sulh ceza hakimliğinin karar yazısında, şüphelilerin üzerine atılı suçlara ilişkin delillerin henüz tam toplanmamış olması ve bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama kararı verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanmalarına karar verilen Akpolat ve Abacı hakkındaki nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin karar yazısında, Rıza Akpolat'ın savunması yer aldı.

2019'dan itibaren belediye başkanlığı görevini yapmaya çalıştığını belirten Akpolat, üzerine atılı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak" suçlarını işlemesinin mümkün olmadığını öne sürdü.

Hakkındaki iddiaların kendisini karalamaya yönelik olduğunu savunan Akpolat, "İmza ve yetki sınırlarımızı kullandığımız alanlarda sonuna kadar arkasındayım. Çok yoğun bir ilçede görev yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bazı yetkileri hizmet ederken devretmiş bulunmaktayız. Bana isnat edilen yine bir aracın satışının bugün önümüze gelmesi üzücü bir durumdur. Milyarlarca lira bütçeleri yöneten birisi olarak böyle işlerle uğraşmayacağımızı vatandaşın işleriyle sorunlarına çözüm bulmak için çalıştığımızı sürekli dile getiriyorum." ifadelerini kullandı.

Akpolat, suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

Hakimliğin karar yazısında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın üzerine atılı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak", Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın ise "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işlediğine ilişkin tanık beyanları, fezleke içeriği, mevcut delil durumu ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında, söz konusu suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptandığı belirtildi.

Akpolat ile Abacı'nın üzerlerine atılı suçların katalog suçlardan olduğu ifade edilen karar yazısında, suçlar için yasada belirtilen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçacaklarına dair somut olgunun varlığı, delillerin henüz tam toplanmamış olması ve bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmalarına karar verildiği bildirildi.

AA

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması İsrail hükümeti tarafından da onayladı

    Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler ABD başkanlık kararnamesinden çıkarıldı

    İsrail, Filistin'i dikkate almadan kendi varlığını sürdüremez

    Galatasaray'ın deplasmandaki rekor galibiyet serisi Hatay'da sona erdi

    Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

    Mal para etmiyor, masrafa gidiyor

    İsrail’in geleceği kalıcı barışa bağlı

    Geçici hükümetten Türkiye’ye vergi darbesi mi?

    FKÖ: Bölünmüş Filistin istemiyoruz

    İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması engeli ortadan kalktı

    Starship 7. test uçuşunda parçalandı - Musk: "Başarı belli değil ancak eğlence garantili!"

    Ateşkes duyurusundan sonra ölü sayısı 99'a çıktı

    “Elektrik ve doğalgaza zam kaçınılmaz”

    İsrail, Hamas’ı suçlayarak ateşkes anlaşmasının onayını erteledi - Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıkladı

    Ateşkesin duyurulmasından sonra 38 Gazzeli daha İsrail tarafından katledildi

    Büyük heyelan afetinde 100 bin metrekare hacme sahip malzeme taşınmış!

    Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

    Hamas-İsrail ateşkesinin gayriresmi metni belli oldu

    Norveç: Gazze'de barış iki devletli çözümden geçiyor

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Gazeteci çocuk…
    Genel

    İsrail, Filistin'i dikkate almadan kendi varlığını sürdüremez
    Genel

    Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler ABD başkanlık kararnamesinden çıkarıldı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İstanbul Barosu operasyonu
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylar’da Hizbü’l-Kur’ân ve Hizb-i Nûrî okumak
    Faruk ÇAKIR

    Bunun vebali iktidarın değil mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Hak daima üstün gelir
    Mehmet ÇETİN

    Pi sayısında kaderi aramak!
    Abdil YILDIRIM

    İnsan derdiyle dost olmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.