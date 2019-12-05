RTÜK’e AYM freni

Anayasa Mahkemesi kanal ve frekans tahsis ücretini ödemeyen bir televizyonun yayınının durdurulmasını anayasa ihlâli olarak değerlendirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bir televizyon kanalının frekans ve kanal tahsis ücretini ödeyememesi sebebiyle, ‘Radyo ve Televizyon Kuruluş ve yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’ uyarınca yayın durdurma kararı verdi. Televizyonun temsilcileri ise yasada yer alan “Kanal ve frekans bedelinin 42’nci maddeye göre ödemeyen’ kurumların bir ay içerisinde yayınının durdurulması şeklindeki düzenlemeye itiraz etti. Danıştay 13’üncü Dairesi düzenlemenin anayasaya aykırılık teşkil ettiği gerekçesi ise konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi oy çokluğu ile aldığı kararda, yasada yer alan düzenlemenin kamuya ait olan frekansların etkin ve adil kullanımı amacıyla yapılan düzenlemenin ‘makul bir denge’ kuramadığına karar verdi. Gazete Duvar’ın haberine göre, mahkeme kararında “Basın özgürlüğüne yönelik sınırlamaların, bireylerin haber alma hakkını da temin ettiğinden daha katı ölçütlere tabi olması gerekir. Bu çerçevede öngörülen tedbirin kuralla ulaşılmak istenen amaç bakımından zorunlu olmadığı, sınırlamayla hedeflenen kamu yararı ile ifade ve basın özgürlüğü arasında bulunması gereken makul dengenin kurulamadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi ve düzenlemenin Anayasa’nın 13’üncü, 26’ncı ve 28’inci maddelerine aykırı olduğuna ve iptaline karar verildi.