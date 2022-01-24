RTÜK’ten TELE1’e Kabaş cezası

RTÜK, Sedef Kabaş’ın sözleriyle “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla TELE1 kanalına yüzde 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi.

Uğur Dündar’ın RTÜK Başkanı Şahin’i eleştirmesi sebebiyle de yüzde 3 idarî para cezasına oyçokluğuyla hükmedildi. Kararı açıklayan RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “RTÜK kararı uyarınca Demokrasi Arenası programı 5 kez yayınlanamayacak. Program 1 aylığına kapatılmış oldu! Aynı dönemde Uğur Dündar da ne TELE1’de ne de başkaca bir kanalda program yapamayacak. İşte düşünce özgürlüğü, işte ifade özgürlüğü. Siz misiniz RTÜK başkanını eleştiren?” dedi. RTÜK’ün hükümetin son günlerde sanatçı, aydın ve gazetecileri hedef alan politikasının cezalandırıcı aparatına dönüştüğünü söyleyen Taşçı, “Düşünce ve ifade özgürlüğü ile te-levizyonların özgürce yayıncılık yapması için ortam sağlaması gereken RTÜK, basın özgürlüğünün önündeki en büyük engele dönüştü” açıklamasını yaptı. Haber Merkezi

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