Ruşen Gültekin: Demokratik bir ülkede böyle sözler söylenemez

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. Mehmet Ruşen Gültekin, 17-25 Aralık soruşturması ile ilgili herhangi bir yargılama faaliyetinin yapılmadığını ve soruşturmanın takipsizlik ile sonuçlandırıldığını söyledi. Verilen takipsizlik kararının kesin hüküm olmadığını belirten hukukçu Gültekin, açıklamanın yeni bilgi ve deliller içermesinin yanı sıra açık bir itiraf olduğunu belirtti.

Bayraktar’ın “Reis beni hırsızlar çuvalına koydu ve attı” sözünü hatırlatan Gültekin, “Bu da bir delil. Hırsız kim? Bunu söyleyen sıradan biri değil. Dönemin bakanı, AK Parti üyesi ve çağrıldığı toplantılara giden, ama kırgınlıkları olduğunu söyleyen bir kişi” dedi.

Açıklamada bazı kısımların demokratik ülkelerde duyulacak türden sözler olmadığını ifade eden Gültekin, “Dövülmek ve öldürülmekten söz ediyor. Demokratik bir ülkede duyacağınız şeyler değil bunlar. Açıkçası Türkiye’nin bir hukuk devleti olmaktan hızla uzaklaştığını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Siyasi iktidar kış uykusunda

Independent Türkçe’nin haberine göre, Cumhuriyet savcılarının açıklamaları yeni bir delil kabul ederek işlem başlatmalarının zaruret arz ettiğini kaydeden Gültekin, devamında şunları aktardı: “Bu ülkemizde pek mümkün mü? Doğrusu pek mümkün görünmüyor. Sedat Peker’in açıklamalarından bunu görüyoruz. Siyasî iktidar kış uykusuna yatmış durumda. Türkiye’nin bir hukuk devleti olmadığını ve ne kadar uzaklaştığını gösteriyor. Dolayısıyla konuyla ilgili sadece bir takipsizlik kararı verilmiş ve kesin hükme bağlanmamış. Her an yeni deliller ışığında ifadeler alınarak soruşturma başlatılabilir. Ama bu yapılabilir mi? Gerçekten çok umutlu değilim.”