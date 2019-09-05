Ruslar S-400'ün konuşlandırılacağı tarihi açıkladı

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 füze savunma sisteminin 2020 baharına kadar Türkiye’de konuşlandırılmış olacağını söyledi.

Rossiya-24 televizyonuna konuşan Şugayev “Sistem Türkiye’de gelecek yıl, bahara kadar konuşlandırılmış olacak. Türkiye ile olan anlaşmamız yerine getiriliyor. Şimdilerde sistemlerin ikinci partisinin yüklemesi yapılıyor. Birkaç hafta sonra Türkiye’de olacak” dedi. Şugayev, Türk uzmanların eğitimlerinin devam ettiğini ve eğitimlerin 2019 sonu-2020 başına kadar devam edeceğini belirtti.



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