'S-400 ekipmanlarının tedariki tamamlanmak üzere'

Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemiyle ilgili teçhizat ve varlıklarının tesliminin sona ermek üzere olduğunu belirten Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, sistemlerin göreve başlayacağı tarihin birçok faktöre bağlı olduğu için henüz belli olmadığını söyledi.

Uşakov, bugünkü basın brifinginde, “S-400 Triumf füze sistemleriyle ilgili teçhizat ve varlıkların teslimi sona ermek üzere” dedi. Uşakov, S-400’ün ikinci partisinin teslimiyle ilgili görüşmelerin hangi aşamada olduğu ve ilk partinin ne zaman göreve başlayacağı sorusuna, “Henüz bilmiyorum, bu çok kapsamlı bir mesele. Teçhizat teslimini, uzmanların eğitimini ve diğer konuları içeriyor. Belli bir tarih söylemek zor” ifadelerini kullandı.



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