"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

'S-400 ekipmanlarının tedariki tamamlanmak üzere'

13 Eylül 2019, Cuma 19:06
Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemiyle ilgili teçhizat ve varlıklarının tesliminin sona ermek üzere olduğunu belirten Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, sistemlerin göreve başlayacağı tarihin birçok faktöre bağlı olduğu için henüz belli olmadığını söyledi.

Uşakov, bugünkü basın brifinginde, “S-400 Triumf füze sistemleriyle ilgili teçhizat ve varlıkların teslimi sona ermek üzere” dedi.

Uşakov, S-400’ün ikinci partisinin teslimiyle ilgili görüşmelerin hangi aşamada olduğu ve ilk partinin ne zaman göreve başlayacağı sorusuna, “Henüz bilmiyorum, bu çok kapsamlı bir mesele. Teçhizat teslimini, uzmanların eğitimini ve diğer konuları içeriyor. Belli bir tarih söylemek zor” ifadelerini kullandı.

Etiketler: S-400, ekipman, tedarik
Okunma Sayısı: 100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üçlü Zirve için geri sayım başladı

    'S-400 ekipmanlarının tedariki tamamlanmak üzere'

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması

    İSBAK'a yeni genel müdür atandı

    Erdoğan ve Putin pazartesi görüşecek

    Sivil şehitler ebedi yolculuklarına uğurlanıyor

    'İslam'da şiddete ve zulme asla yer yok'

    Avrupa Birliği'nden "güvenli bölge" açıklaması

    İdlib'de sivil ölümleri devam ediyor

    Diyarbakır'daki terör saldırısının detayları gün ağarınca ortaya çıktı

    Davutoğlu, Üstün, Özdağ, Başçı, Yamalı ve Temurci AKP'den istifa etti

    Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin gözaltılar var

    Suriye'ye asker sevkiyatı iddialarına ilişkin Pentagon'dan açıklama

    Bahamalar'da 1300 kişi hala kayıp

    Marmara'ya sağanak ve fırtına uyarısı

    Cari işlemler verileri açıklandı

    İsimler değişti, anlayış kaldı

    Darbeler AB yolunu tıkadı

    Kazdağları'ndaki orman yangını söndürüldü

    Netanyahu: İran'ın tehditlerine katlanmayacağız

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Toptan cezalandırma olmaz, olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Davutoğlu, Üstün, Özdağ, Başçı, Yamalı ve Temurci AKP'den istifa etti
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyt’e acımak değil, onları tebrik etmeli!
    Genel

    İsimler değişti, anlayış kaldı
    Ahmet BATTAL

    İnkılâp, devrim, ihtilâl, evrim, darbe, post…
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın, Suriye’de tefrika fitnesine desteği...
    Şükrü BULUT

    Dini cemaatlerde ve tarikatlarda demokratikleşme mümkün mü?
    Süleyman KÖSMENE

    Zaman, Allah’ın yarattığı nizam üzerine döner
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.