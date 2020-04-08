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8 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Sağlık Bakanlığı son gelişmeleri paylaştı: Türkiye'de vefat sayısı 812'ye yükseldi

08 Nisan 2020, Çarşamba 20:17
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 38 bin 226, can kaybı 812 oldu. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1846'ya ulaştı." denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda ''Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.'' ifadelerini kullandı.

 

AA

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