Sağlık işçileri ayakta

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte yaptığı ve sadece doktorları kapsayan zam açıklaması diğer sağlık çalışanları tarafından büyük tepki ile karşılandı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan tüm personel gibi sağlık işçilerinin de “sağlık çalışanı” olduğunu belirten Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert’in, gece yarısı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla başlatılan #bizdesaglikcalisaniyiz hashtag çalışmasına on binlerce sağlık emekçisi destek verdi, yorum yaptı. Sert, “Hekimlere yapılan zam elbette yerindedir, ama sağlık hizmetinin taşıyıcı kolonu sağlık işçisidir. Yapılan açıklama ile sağlık çalışanları, doktorlar ve diğerleri şeklinde bir ayrıma tabi tutulmuştur. Sağlık çalışanları arasında yapılması planlanan farklı zam uygulaması sağlık kurumlarında çalışma barışını yok edecektir. Pandemi ile mücadelede izinsiz, karantinalı nöbetlerle her gün görevinin başında ülke için, millet için bu devlet için canını ortaya koyan sağlık emekçilerinin arasına zam nifakı sokulmamalıdır” dedi. Zamda ayrımcılık yapılmasın Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken "Sağlık ordusu bir bütündür; doktor, hemşire, teknisyen, tekniker, hasta kabul, temizlik personeli ve güvenlik. Bu görevler arasında ayrım yapılamaz" şeklinde konuştu. Özlem Akarken, "Emekçilerimiz bir yandan sağlık sisteminin aksamaması için Covid-19 salgınının yarattığı ağır koşullara direnirken bir yandan da hayat pahalılığı ile mücadele ediyor. Sağlık sisteminin sadece hekimler üzerinden döndüğünün düşünülmesi tarihi bir hatadır" dedi. Adnan Solmaz- Ankara

Okunma Sayısı: 133

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.