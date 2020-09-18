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18 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

'Salgında mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız'

18 Eylül 2020, Cuma 14:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Erdoğan, koronavirüs önlemleri ile ilgili, "Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız." diyerek, "Bunları keyfimizden yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır." ifadesini kullandı.

Aşı çalışmaları ile ilgili de Erdoğan, "Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Darbeci Hafter eninde sonunda bu işte kaybedecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbeci Hafter eninde sonunda bu işte kaybedecek, bunu görüyoruz." dedi.

"Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşme konusunda sıkıntımız yok." diyen Erdoğan, "Neyi görüşeceğiz, hangi çerçevede görüşeceğiz, aslolan budur." ifadesini kullandı. 

"Oruç Reis tekrar görevine dönecek"

Bakım çalışması bittikten sonra Oruç Reis'in tekrar görevine döneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var." dedi.

Mısır ile istihbari görüşmeler

Erdoğan, "Mısır ile istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız. Hiçbir açıdan engel yoktur ama Yunanistan ile yaptığı anlaşma bizi üzmüştür." şeklinde konuştu. 

AA

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