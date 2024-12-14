Şam Büyükelçiliği açılacak

Türkiye’nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu’na yeni görevini tebliğ etti.

Suriye’nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012’de günlük faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye’ye dönmüştü. Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti. HTŞ, “Türkiye söz verdi” dedi, Dışişleri Bakanlığı kaynakları açıklama yaptı: Şam Büyükelçiliği “şartlar oluştuğunda” açılacak. ANKA Haber Ajansı’nın Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edindiği bilgiye Türkiye, Mart 2012’de kapattığı Şam Büyükelçiliği’ni açmaya hazırlanıyor. Suriye’deki geçiş sürecini de yakından takip eden Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’ni “şartlar oluştuğunda” yeniden açacağı belirtildi.

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