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3 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Samandağ sahilindeki kirlilik hakkında Hatay Valisi Doğan'dan açıklama

03 Eylül 2021, Cuma 16:17
Hatay Valisi Doğan, Samandağ sahilindeki kirlilikle ilgili, "Bütün tedbirleri alıyoruz devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız, bu kirliliği önlemek için büyük gayret gösteriyoruz." dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta önce Suriye'deki bir santralden denize sızıntı meydana geldiğini anımsattı.

Bunu da Suriye basınından öğrendiklerini dile getiren Doğan, depodaki fuel oil miktarı ve deponun kapasitesinin 15 bin metreküp olduğunu bildiklerini aktardı.

Fuel oilin ne kadarının denize sızdığı konusunda kesin bir bilgiye sahip olmadıklarının altını çizen Doğan, şöyle konuştu:

"Ancak bir hafta önce meydana gelen bir olay olması hasebiyle açık denize sızan bu fuel oilin büyük çoğunluğunun Suriye kıyılarına tekrar ulaştığını ve Suriye kıyılarında da bir temizlik çalışması yürütüldüğünü biliyoruz. Tabi açık denize sızan bu fuel oil öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kara sularına doğru ilerledi. Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı, Denizcilik Genel Müdürlüğümüze bağlı gemilerimiz bu açık alanda temizlik çalışmalarını yürütüyorlar. Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Seyit Onbaşı Atık Toplama Gemisi ve yine bu gemilere benzer donanıma sahip toplam 6 gemiyle birlikte açık denizlerde de bu temizlik çalışması yürütülmektedir. Tabi deniz şartları gereği birtakım atıklar da bizim sahillerimize doğru gelmiş bulunmaktadır. Bu gelen parçacıklar çok küçük parçacıklar, metal para büyüklüğündeki parçacıklar. Bunları sahildeki arkadaşlarımız bu partikülleri topluyorlar. Hem denizden, hem karadan müdahalemiz devam ediyor."

"Ciddi bir kirliliğin olmadığını yapılan çalışmalarda görmüş olduk"

Sahildeki temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten Doğan, kirliliğe hem denizden hem de karadan müdahale edildiğini kaydetti.

Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu gemilerin temizlikte kullanacağı materyaller dün İskenderun Limanı'na ulaştı. 11 konteynerle gelen bu materyaller hem mevcut denizdeki gemilerimiz hem de bu gemilere ilave gelecek gemilerimiz tarafından da kullanılacak. Bütün tedbirleri alıyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız. Bu kirliliği önlemek için büyük gayret gösteriyoruz. Ancak olayın çapını göz önüne aldığımızda ciddi bir kirliliğin olmadığını yapılan çalışmalarda görmüş olduk. Tedbirlerimiz bu olay neticelenene kadar devam edecektir."

Doğan, bir soru üzerine denize girilmesi konusunda şu an için bir risk olmadığını sözlerine ekledi.

Vali Doğan'a incelemelerinde Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti.

Öte yandan deniz ve kumsalda iş makinalarıyla temizleme çalışması sürerken, Hatay Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların sürdüğü noktalarda vatandaşların denize girmemesi için uyarı tabelası astı.

Suriye'den kaynaklı petrol sızıntısı sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İskenderun Körfezi ve Mersin kıyılarında önlemler alınmaya başlanmıştı.

 

AA

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