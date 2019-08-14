Şanlıurfa'da önemli görüşme

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Yayla ve beraberindeki askeri heyet, ABD heyetiyle görüşmelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

MSB: İHA'larımız Suriye'nin kuzeyinde göreve başladı Sinan Yayla ve beraberindeki askeri heyetin bulunduğu konvoy, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ilçe merkezindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı. Heyetin, Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi kurulması amacıyla 3. Hudut Alay Komutanlığında çalışmalarını sürdüren 6 kişilik ABD heyetiyle görüşmelerde bulunması bekleniyor. AA

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