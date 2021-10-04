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5 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Saray’dan gelen paralar vergi cennetinde

04 Ekim 2021, Pazartesi 18:30
AKP hükümetinden aldığı sayısız ihale ile gündeme gelen Rönesans Holding’in, bir yandan kamunun parasıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı inşa ederken diğer yandan vergi cennetine 210 milyon dolar aktardığı ortaya çıktı.

Bütün dünyada eş zamanlı olarak yayınlanan ve Deutsche Welle’nin incelediği Pandora Papers belgeleri Rönesans Holding ile ilgili çarpıcı gerçekleri ortaya çıkardı. Sadece kamuya açıklanan ihalelerin detaylarına göre son beş yılda yaklaşık 16 milyar liralık 10 ihale alan Rönesans Holding; Pandora Papers belgelerine göre vatandaşların vergileriyle ödenen kamu projelerinden elde ettiği kârların bir kısmını vergiden kaçınmak için Britanya Virjin Adaları’na aktardığı belirtiliyor.

Kamu ihalelerinde adı sık geçiyor

Rönesans Holding, son yıllarda aldığı adrese teslim kamu ihaleleriyle adından sıkça söz ettiriyordu. Garanti ödemeleriyle gündeme gelen şehir hastanelerinin beşinin yapımını da üstlenen Rönesans, dâvet usûlü ihalelerle milyarlarca liralık ‘yap-işlet-devret’ modeli projeyi yürüttü. Belgelerde Rönesans Holding’in kurucusu, Erman Ilıcak’ın annesi Ayşe Ilıcak’ın, Alcogal firması aracılığıyla Dolmine International Ltd. ve Covar Trading Ltd. adlı iki şirket kurduğu belirtildi. İsviçre’de faaliyet gösteren iki şirketin de ‘cumhurbaşkanlığı sarayı’nın inşaatı devam ederken 17 Mart 2014’te kurulduğu kaydedildi. 

105 milyon dolarlık ‘bağış’

Covar Trading Ltd.’nin hesaplarını yöneten İsviçreli Kendris Ltd. firmasının 30 Haziran 2017’de tarihli mali raporlarında, Covar Trading Ltd.’nin hesaplarına 2015 yılında 105 milyon 524 bin 132,32 dolar girdi. Aynı yıl 105 milyon 484 bin 952,46 doların ‘bağış’ adı altında şirket hesabından çıktığı belirtildi. Bu bağışın nereye gittiğininse bilinmediği ifade edildi. Ayşe Ilıcak’ın kurduğu söylenen bir diğer firma Dolmine International Ltd.’nin mali raporunda ise yine 2015 yılında 105 milyon 212 bin doların şirketin İsviçre’deki ‘Banque Pictet & Cie’ hesabına yattığı belirtildi. Raporda sadece 2015 için nakit benzeri varlıkların faiz geliri olarak firmaya 491 bin 616,16 dolarının girdiği aktarıldı. Her iki firmanın da 2016 ve 2017 yıllarında başka herhangi bir ekonomik aktivitesinin bulunmadığı kaydedildi. Söz konusu hesaplara aktarıldığı belirtilen 210,7 milyon doların yüzde 40’lık gelir vergisi yaklaşık 750 milyon TL ediyor.

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