Sarayın günlük masrafı, 3 bin 500 emeklinin maaşına denk

İktidar, en düşük emekli aylığı olan 10 bin TL ile milyonlarca kişinin geçinmesi beklerken, sarayın günlük harcaması dikkati çekti.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Sarayın günlük masrafı 35 milyon lira. En düşük emekli maaşı ise 10 bin lira oldu. 3 bin 500 emeklinin maaşı sarayın bir günlük masrafı” dedi. T24’ün haberine göre AKP’nin emekliler için belirlediği maaşın yıllardır açlık sınırının altında kaldığına dikkati çeken CHP’li Tutdere, “Son 5 yıllık tabloya göre, 2019’da emekli maaşları açlık sınırının yüzde 7.35, 2020’de yüzde 15.698, 2021’de yüzde 39, 2022’de yüzde 41.99 ve 2023’de yüzde 54.49 altında kaldı. 2024’ün başında olmamıza rağmen emekli maaşları da açlık sınırının yüzde 54.44 altında kaldı. 16 milyona yakın emekli resmen açlıkla karşı karşıya bırakıldı” dedi. Öte yandan Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu da yasal olarak “fakir” tanımında yer alan emeklilerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın fakirlik yardımından faydalanabileceğini aktardı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 349

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.