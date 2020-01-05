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Sarıkamış Şehitleri dualarla yadediliyor...

05 Ocak 2020, Pazar 15:42
Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya gelen ve yürüyüşe katılan on binlerce vatandaş, yürüyüşü tamamladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş sona erdi.

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi. 

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye taşınan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 2 kilometre yürüyerek toplanma alanına ulaştı. 

Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe, soğuk havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Toplanma alanına Meclis Başkanvekili Celal Adan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra çok sayıda milletvekili de geldi. 

Güzergahta jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. 

"Fedakar" ecdadı anmak için bir araya gelen "vefakar" gençler de, ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri toplanma alanında, güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarıçam ormanları ve karla kaplı tepelere dev Türk bayrakları asıldı. 

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Mehteran Takımı çeşitli marşlar seslendirdi. Jandarma Sahil Güvenlik öğrencileri yürüyüşe katılarak dev Türk bayrağı taşıdı. 

On binler duaların ardından yürüyüşe geçti 

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk hava ve kar yağışı altında Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşte, Bakanlar Kasapoğlu ve Pakdemirli ile 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Erzurum Jandarma Bölge komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da yer aldı. Katılımcılar, 4,5 kilometrelik yürüyüşün ardından tören alanına ulaştı.

Yürüyüş güzergahındaki evlerde oturan kadınlar ile bazı vatandaşlar, evlerinde yaptıkları yiyecek ve içecekleri yürüyüşe katılanlara ikram etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde yürüdüler

Bazı vatandaşlar yürüyüş sırasında "Zannetmeyiniz ki siz öldünüz, siz vatan toprağında açan güldünüz" yazılı dövizleri taşıdı. Yürüyüşe katılan emekli askerler topluca komando marşını seslendirerek Türk bayrağı açtı.

Bakanlar Kasapoğlu ile Pakdemirli yürüyüşe katılan vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Şehitler için saygı atışı yapılacak programda, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatılacak. 

Bakanlar Kasapoğlu ve Pakdemirli'nin konuşma yapması beklenen anma etkinliği sonunda, Türk Kızılay tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunulacak. 

Etkinliğin sonunda hava şartları müsait olursa SOLOTÜRK, tören alanı üzerinde gösteri yapacak.

AA

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