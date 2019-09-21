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21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Savaş çözüm değil

21 Eylül 2019, Cumartesi
ABD’li bazı Kongre üyeleri Trump yönetimine, olaya askerÎ olarak müdahil olmaması çağrısında bulundu. ABD ordusunun Suudiler ve İranlılar arasında taraf olmaması gerektiği, savaşın çözüm olmadığı vurgulandı.

ABD’li bazı Kongre üyeleri, Başkan Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan’a ait petrol tesislerinin vurmasından sorumlu tuttuğu İran’a karşı askerî bir harekât olabileceği yorumlarına tepki gösterdi. ABD’li Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri, Trump yönetimine olaya askerî olarak müdahil olmaması çağrısında bulundu. Konuya ilişkin ABD basınına değerlendirmelerde bulunan Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD ordusunun “Suudiler ve İranlılar arasındaki büyüyen bölgesel yarışta” taraf olmaması gerektiğini vurguladı.

Diplomasî öncülüğünde yeni bir yol bulunmalı

Senatör Ben Cardin ise İran’ın siyasî olarak manipülatif girişimlerde bulunduğuna ancak Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilerek diplomatik bütün çabaları boşa çıkarttığına işaret ederek, şunları söyledi, “İki ülke arasındaki gerginlik hat safhada. Bu yüzden normalden çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Savaş bir çözüm değil. Hiçbir ülkenin istemeyeceği uzun ve yıkıcı bir savaşı engellemek için ilişkilerin onarılması gerekiyor. Ulusal güvenlik çıkarlarımıza aykırı bir çatışma içinde olabiliriz. Bu yüzden diplomasinin öncülük ettiği yeni bir yol bulmalıyız.” 

ABD müdahil olmamalı

Suudi yönetiminin, bölgesel istikrarsızlığın büyümesinde büyük katkısı olduğunu vurgulayan Murphy, şunları söyledi: “Suudi yönetimi ektiğini biçiyor. 1980 ve 2000 yılları arasında Husileri marjinalleştiren Suudi yönetimi, 2015’teki çatışmaları acemice geçiştirmeye çalışmıştı. Tabiî ki Husiler ve İranlıların da eli kana bulanmış durumda. Trump yönetimi, saldırıların İran tarafından yapıldığını ispatlayan bir delil varsa paylaşmalı ancak ABD, bu çekişmeye müdahil olmamalıdır.”

AA

Etiketler: savaş, çözüm, ABD, İran
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