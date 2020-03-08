Savaş tamamen bitsin

İdlib eksenli gelişmelerin en çok etkilediği yerlerden biri olan Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde hem yerel halk, hem de iç savaştan kaçan Suriyeliler “Savaş bitsin” istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki görüşme, İdlib eksenli gelişmelerin en çok etkilediği yerlerden biri olan Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde hem yerel halkı, hem de iç savaştan kaçan Suriyelileri umutlandırdı. 27 Şubat’ta Türk ordusuna yönelik saldırısından sonra başlayan Bahar Kalkanı Harekâtı, ilçenin genelinde destek görüyor. O tarihten bu yana gergin günler geçiren Reyhanlı’da herkesin gündemi İdlib. Sınırın hemen ötesindeki gelişmeleri dikkatle takip eden vatandaşların tek sohbet konusu da Erdoğan-Putin görüşmesi oldu. Gerginlik her ne kadar insanların ana gündemi olsa da savaş söylentileri ilçenin ekonomisini vurmuş durumda.

“Ekonomimiz çok etkilendi”

İsmini açıklamak istemeyen bir esnaf durumu şu sözlerle anlatıyor, “İşte çarşıyı görüyorsun. Neredeyse hiç insan yok. Daha önce kaldırımlardan geçecek yer bulunamazdı. Bu gerginlik bir an önce bitsin.” DW Türkçe’ye konuşan 30 yaşındaki Onur Kızılay, sınırın sıfır noktasında zeytin bahçelerinde ilaçlama işi yapıyor. İki çocuk babası Kızılay, aylık 2 bin 300 TL kazanıyor. Kızılay, ateşkes sağlanırsa yeniden sınırın öte tarafındaki tarlalarda çalışabileceğini düşünüyor. Kızılay, “Savaşın bitmesini istiyoruz. Çünkü savaş nedeniyle çalışamıyoruz. Ekonomimiz çok etkilendi. Ateşkes sağlanmasından memnunuz. En azından rahatça çalışırız. Suriyeliler döndüğü zaman biz de mutlu oluruz, onlar da mutlu olur. Savaşın bitmesini en çok Reyhanlı halkı ister. Türkiye halkına da çok faydası olur. Savaş bütün hayatımızı etkiliyor” diyor.

Hayat normale dönsün

Adının yazılmasını istemeyen Suriyeli bir esnaf, “Kimseye zararımız olmadı, ama buradaki insanları yeterince yorduk ve rahatsızlık verdik. Artık savaşın bitmesini ve vatanımıza dönmeyi istiyoruz” diyor. Suriye’de halen akrabaları olduğu için yüzünün tanınmasını istemeyen Firas Beğdaş, kimsenin kendilerine kötü davranmadığını ve rahatsız etmediğini ifade ediyor. Firas, bir an önce ateşkes sağlanmasını ve hayatın normale dönmesini istiyor. Ahmet Kaçan savaşın ise Reyhanlı kadar bütün Türkiye’yi etkilediğini belirtiyor ve o da ateşkesi savunduğunu söylüyor. Reyhanlı çarşısında esnaflık yapan Ahmet Sinoplu, “Daha güzel bir dünya istiyoruz. Onlarla hiç sorun yaşamadık. Onlara alıştık. Gitmeleri bizi üzecek. Aile dostu olduk, komşu olduk. Çok sevdiğimiz komşularımız var” diyor ve o da aynı şeyi söylüyor: “Savaş bitsin.”

Müslüman’ın Müslüman’la savaş yapması biter

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Namazın ardından cemaate kısa bir konuşma yapan Erdoğan şunları söyledi: “İdlib’de, Libya’da kahraman ordumuz büyük mücadele verdi. En sonunda masaya oturduk. Gece yarısı ateşkes ilânında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer ve Müslüman’ın Müslüman’la savaş yapması biter. Hepsinden öte bu süreçte duâların kabulüyle buraya vardık. Ayın 15’inden itibaren bu olayın detayları konuşulacak.”

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad: Moskova’dan çıkan sonuç olumlu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapılan görüşmenin ardından açıklanan anlaşmayla ilgili Esad’a bilgi verdiği ifade edildi. Putin, ‘anlaşma maddelerinin uygulanmasının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın tesis edilmesini sağlayacağını’ söyledi. Sputnik’in haberine göre, Rus ve Türk liderlerin görüşmelerinden çıkan sonuçları çok olumlu bulduğunu söyleyen Esad ise, Moskova’da Putin ve Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmenin, ‘Türkiye’nin anlaşma maddelerine uyması halinde Suriye halkı üzerinde olumlu etkileri olacağını’ belirtti. Telefon görüşmesinde Esad, İdlib hakkında varılan anlaşmanın ‘Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünün güvence altına alma çabalarının bir parçası olduğu’ ifade etti. Esad, Moskova’da varılan anlaşmanın ‘siyasi sürecin yeniden başlaması için elverişli bir atmosfer oluşturulmasına katkı sağlayacağını’ söyledi.

ABD’ye göre ateşkes erken

Suriye’nin İdlib şehrinde varılan ateşkesle ilgili Birleşmiş Milletler’in destek açıklamasını Amerika Birleşik Devletleri (ABD) engelledi. Fransız haber ajansının (AFP) diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Rus elçi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyini toplantıya çağırarak 5 Mart’ta Moskova’da varılan ateşkes anlaşması için destek talep etti. Ancak Konseyin daimî üyelerinden ABD, bunun için “erken” olduğunu savunarak ortak açıklamayı engelledi. Toplantıdan sonrası basına konuşan Vassily Nebenzia’nın, Rusya ile Türkiye’nin imzaladığı ateşkes anlaşması birçok ülke tarafından memnuniyetle karşıladı. Biz de BM’den destek açıklaması bekliyorduk, fakat bir heyetin karşı tutunu nedeniyle bu mümkün olmadı” ifadelerini kullandı.