"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Savaş tamamen bitsin

08 Mart 2020, Pazar 00:01
İdlib eksenli gelişmelerin en çok etkilediği yerlerden biri olan Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde hem yerel halk, hem de iç savaştan kaçan Suriyeliler “Savaş bitsin” istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki görüşme, İdlib eksenli gelişmelerin en çok etkilediği yerlerden biri olan Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde hem yerel halkı, hem de iç savaştan kaçan Suriyelileri umutlandırdı. 27 Şubat’ta Türk ordusuna yönelik saldırısından sonra başlayan Bahar Kalkanı Harekâtı, ilçenin genelinde destek görüyor. O tarihten bu yana gergin günler geçiren Reyhanlı’da herkesin gündemi İdlib. Sınırın hemen ötesindeki gelişmeleri dikkatle takip eden vatandaşların tek sohbet konusu da Erdoğan-Putin görüşmesi oldu. Gerginlik her ne kadar insanların ana gündemi olsa da savaş söylentileri ilçenin ekonomisini vurmuş durumda.

“Ekonomimiz çok etkilendi”

İsmini açıklamak istemeyen bir esnaf durumu şu sözlerle anlatıyor, “İşte çarşıyı görüyorsun. Neredeyse hiç insan yok. Daha önce kaldırımlardan geçecek yer bulunamazdı. Bu gerginlik bir an önce bitsin.” DW Türkçe’ye konuşan 30 yaşındaki Onur Kızılay, sınırın sıfır noktasında zeytin bahçelerinde ilaçlama işi yapıyor. İki çocuk babası Kızılay, aylık 2 bin 300 TL kazanıyor. Kızılay, ateşkes sağlanırsa yeniden sınırın öte tarafındaki tarlalarda çalışabileceğini düşünüyor. Kızılay, “Savaşın bitmesini istiyoruz. Çünkü savaş nedeniyle çalışamıyoruz. Ekonomimiz çok etkilendi. Ateşkes sağlanmasından memnunuz. En azından rahatça çalışırız. Suriyeliler döndüğü zaman biz de mutlu oluruz, onlar da mutlu olur. Savaşın bitmesini en çok Reyhanlı halkı ister. Türkiye halkına da çok faydası olur. Savaş bütün hayatımızı etkiliyor” diyor.

Hayat normale dönsün

Adının yazılmasını istemeyen Suriyeli bir esnaf, “Kimseye zararımız olmadı, ama buradaki insanları yeterince yorduk ve rahatsızlık verdik. Artık savaşın bitmesini ve vatanımıza dönmeyi istiyoruz” diyor. Suriye’de halen akrabaları olduğu için yüzünün tanınmasını istemeyen Firas Beğdaş, kimsenin kendilerine kötü davranmadığını ve rahatsız etmediğini ifade ediyor. Firas, bir an önce ateşkes sağlanmasını ve hayatın normale dönmesini istiyor. Ahmet Kaçan savaşın ise Reyhanlı kadar bütün Türkiye’yi etkilediğini belirtiyor ve o da ateşkesi savunduğunu söylüyor. Reyhanlı çarşısında esnaflık yapan Ahmet Sinoplu, “Daha güzel bir dünya istiyoruz. Onlarla hiç sorun yaşamadık. Onlara alıştık. Gitmeleri bizi üzecek. Aile dostu olduk, komşu olduk. Çok sevdiğimiz komşularımız var” diyor ve o da aynı şeyi söylüyor: “Savaş bitsin.”

Müslüman’ın Müslüman’la savaş yapması biter

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Namazın ardından cemaate kısa bir konuşma yapan Erdoğan şunları söyledi: “İdlib’de, Libya’da kahraman ordumuz büyük mücadele verdi. En sonunda masaya oturduk. Gece yarısı ateşkes ilânında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer ve Müslüman’ın Müslüman’la savaş yapması biter. Hepsinden öte bu süreçte duâların kabulüyle buraya vardık. Ayın 15’inden itibaren bu olayın detayları konuşulacak.”

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad: Moskova’dan çıkan sonuç olumlu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapılan görüşmenin ardından açıklanan anlaşmayla ilgili Esad’a bilgi verdiği ifade edildi. Putin, ‘anlaşma maddelerinin uygulanmasının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın tesis edilmesini sağlayacağını’ söyledi.  Sputnik’in haberine göre, Rus ve Türk liderlerin görüşmelerinden çıkan sonuçları çok olumlu bulduğunu söyleyen Esad ise, Moskova’da Putin ve Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmenin, ‘Türkiye’nin anlaşma maddelerine uyması halinde Suriye halkı üzerinde olumlu etkileri olacağını’ belirtti. Telefon görüşmesinde Esad, İdlib hakkında varılan anlaşmanın ‘Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünün güvence altına alma çabalarının bir parçası olduğu’ ifade etti. Esad, Moskova’da varılan anlaşmanın ‘siyasi sürecin yeniden başlaması için elverişli bir atmosfer oluşturulmasına katkı sağlayacağını’ söyledi.

ABD’ye göre ateşkes erken

Suriye’nin İdlib şehrinde varılan ateşkesle ilgili Birleşmiş Milletler’in destek açıklamasını Amerika Birleşik Devletleri (ABD) engelledi. Fransız haber ajansının (AFP) diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Rus elçi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyini toplantıya çağırarak 5 Mart’ta Moskova’da varılan ateşkes anlaşması için destek talep etti. Ancak Konseyin daimî üyelerinden ABD, bunun için “erken” olduğunu savunarak ortak açıklamayı engelledi. Toplantıdan sonrası basına konuşan Vassily Nebenzia’nın, Rusya ile Türkiye’nin imzaladığı ateşkes anlaşması birçok ülke tarafından memnuniyetle karşıladı. Biz de BM’den destek açıklaması bekliyorduk, fakat bir heyetin karşı tutunu nedeniyle bu mümkün olmadı” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: savaş
Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaş tamamen bitsin

    İyi bir yargı, iyi hâkim ve savcılarla olur

    Virüs bulaşanlar 100 bini aştı

    Risale-i Nur’da aile kodları

    Korona Çin’e alternatif yaptı

    New York'ta 'acil durum' ilan edildi

    Hastalıklardan korunmak aşı ile mümkün

    Esnaf vatandaşın yanında

    Dünyayı zehirleyerek kazanıyorlar

    Pakistan’dan sessiz kalmayalım çağrısı

    Yunanistan mültecilere mali yardımları kesecek

    Zarif: Trump art niyetli

    Kabe tavaf için yeniden açıldı

    Çin’de koronovirüs hastalarının karantinada tutulduğu otel çöktü

    Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor

    Alman hükümetine “göçmenleri al” çağrısı

    Kıbrıs'ta sınır kapılarının kapatılması protesto edildi

    Denizden geçişlere izin yok

    AB, Türkiye’ye ek malî yardımı şarta bağladı

    Ebola salgınında son hasta taburcu edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O davanın arkaplanı
    Risale-i Nur'dan

    Güneşin batıdan doğması ve dabbetü’l-arz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Hıristiyan kapısında muhacir olmak
    Ahmet BATTAL

    Bardağı dolu olanlar
    Mehmet KARA

    Zalimlerin oyunlarına dikkat!
    Genel

    İyi bir yargı, iyi hâkim ve savcılarla olur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdurrahman AYDIN

    Her kadın çalışmalı mı?
    Faruk ÇAKIR

    Barışan kazanır
    Genel

    Savaş tamamen bitsin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.