Avukatların OHAL döneminden önce ve sonra karşı karşıya kaldıkları uygulamalar, gazeteci Faruk Eren tarafından hazırlanan “Savunmasız Yargı” başlıklı raporda anlatıldı.

Raporda, İHD, ÇHD, ÖHD gibi derneklere üye avukatlara yönelik yapılan operasyonlar, OHAL kararnamelerinin yasalaştırılmasıyla avukatların sınırlandırılan hakları ve savunma hakkını kullanan avukatların nasıl dâvâ ve soruşturmalarla karşı karşıya kaldıkları aktarıldı. Raporda, OHAL döneminden sonra, OHAL döneminin normalleştirildiği de belirtilerek, şu örnekler sıralandı: “Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir” kuralı getirildi. 676 sayılı KHK ile CMK’nın 154. maddesine yeni bir fıkra eklendi. Bu fıkra, bazı suçlarda şüphelilerin, gözaltına alınmaları halinde avukatla görüşmesinin 24 saat süreyle kısıtlanabileceği hükmünü ihtiva ediyor.

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