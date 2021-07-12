Sayıştay’dan örnek usûlsüzlük kararı

Sayıştay, belediyelerin özel kalem müdürlüğünden “açıktan atama” yoluyla başka kurumlara memur olarak atanan ve daha sonra terfi ettirilenlere ilişkin örnek bir karara imza attı.

Sayıştay, Zeytinburnu Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nden İstanbul Üniversitesi Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığı’na şef olarak atanıp daha sonra şube müdürlüğüne terfi ettirilen V.K.’ya yapılan ek ödemeler sebebiyle kamunun 22 bin 197 lira 12 kuruş zarara uğratıldığını tesbit etti ve kamu zararının, İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yavuz Padem, Genel Sekreter Metin Küçük, Personel Daire Başkanı Bilgin Hafızmehmetoğlu, Şube Müdürü Özkan Coşkun, Rektör Mahmut Ak ve Harcama Yetkilisi Şube Müdürü Hamdi Özcan’dan faiziyle tahsil edilmesine karar verdi. Ankara - Anka

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