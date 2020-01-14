Seçimle alamadı, transferle alıyor

AKP, muhalefet partilerinden yaklaşık 100 dolayında ilçe ve belde belediye başkanını transfer etmek için harekete geçti.

AKP’li üst düzey bir yetkili, 100 dolayında belediye başkanının partilerine katılımının planlandığını, bunların yaklaşık 2,5 milyon yurttaşa hizmet götüren belediyeler olduğunu ancak şimdilik il belediyesi düzeyinde katılım olmayacağını söyledi. Transfer edilen belediye başkanları için grup toplantıları ya da parti merkezlerinde katılım törenleri düzenlenecek. BBC Türkçe’nin haberine göre, AKP yönetiminin belediye başkanı transferi konusunda tek istisnası MHP. İktidar partisi, Cumhur İttifakı ortağı olduğu için MHP’den kimseyi transfer etmeyecek. AKP kaynakları, ittifak hukuku gereği, MHP’den transfer yapmayı düşünmediklerini belirtti. 5 belediye başkanı AKP’ye katıldı AKP grup toplantısından sonra, 5 belediye başkanının AKP’ye katılma töreni gerçekleştirildi. AKP’ye katılan belediye başkanları şu şekilde: Kayseri İncesu, Mustafa İlmek, İYİ Parti. Osmaniye Hasanbeyli, Selahattin Denizoğlu, Saadet Partisi. Osmaniye, Böcekli, Doğan Öztürk, CHP. Elazığ Keban, Fethiye Atlı, Bağımsız. Erzurum Olur, Sıddık Demircan, Bağımsız.

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