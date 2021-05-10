Şehidimiz duâlarla uğurlandı

Hakkari Çukurca’da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar’ın cenazesi, memleketi Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Nar’ın (24) naaşı, Ankara’dan alınarak uçakla Kastamonu Havaalanı’na getirildi. Şehidin naaşı, burada düzenlenen törenin ardından Taşköprü ilçesindeki babaevine, helâllik alınıp duâ edilmesinin ardından Taşköprü Meydanı’na götürüldü. Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından, öğle namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Murat Nar’ın cenazesi Kurbantepe Mezarlığında toprağa verildi. AA

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