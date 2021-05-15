Şehidimiz duâlarla

Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkâm Uzman Onbaşı Yasin Özdamar’ın cenazesi, memleketi Isparta’da toprağa verildi.

Şehit Yasin Özdamar’ın (24) naaşı, Gelendost İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çaltı köyüne götürüldü. Helâllik alınması için babaevine getirilen şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Keziban ile baba Sadettin Özdamar gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, köy meydanındaki tören alanına ulaştırıldığında, asker üniforması giyen amcası Murat Özdamar “Beni de askere alın, ben hazırım.” dedi. Isparta Müftüsü Bayram Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özdamar’ın naaşı, köy mezarlığına defnedildi. AA

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