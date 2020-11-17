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17 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Şehit Abdurrahman Topuksuz Osmaniye'de defnedildi

17 Kasım 2020, Salı 18:00
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Şehit Topuksuz'un Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Düziçi ilçesi Merkez Hacılar Camisi avlusuna götürüldü.

Buradaki törene kucağında 7 aylık oğlu Salim Efe'yle şehidin eşi Hatice Topuksuz, şehit yakınları, Vali Erdinç Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafeye uyularak düzenlenen törende, cenaze namazının ardından şehit Topuksuz'un naaşı Çamiçi Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.

AA

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