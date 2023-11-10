Şehit Bekçi Halil Kara dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da trafik kazasına müdahalesi sırasında başka aracın çarpması sonucu şehit olan bekçi Halil Kara ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Bekçi Halil Kara'nın cenaze namazı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazının ardından kılındı. Şehidin ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır katıldı. Şehidin naaşı Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. Çarşı ve mahalle bekçisi Halil Kara, Demetevler Lalegül kavşağındaki trafik kazasına müdahalesi sırasında başka bir aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. AA

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