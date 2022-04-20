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21 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit dualarla uğurlandı

20 Nisan 2022, Çarşamba 19:00
Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan alınarak kortej eşliğinde törenin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi.

 

Tören alanında bekleyen şehidin kardeşleri, babası ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

 

Ağrı Valisi Osman Varol, şehidin babası Mahmut Yiğit'e sarılarak teskin etti.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş, Zekeriya Birkan, Ağrı Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Hamur Kaymakamı Kerem Türker, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Yiğit'in naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Hamur Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA

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