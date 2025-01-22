Selâhaddin Vatansever’i rahmetle anıyoruz

Uzun yıllar gazetemizin arşiv sorumluluğunu üstlenen, kadim bir risale-i nur sevdalısı olan Selâhaddin Vatansever’i vefat yıldönümünde dualarla yad ediyoruz.

Yeni Asya ailesinin mütevazı, samimi, çalışkan ve istikamet timsali bir mensubu ve isimsiz kahramanlarından biri olan Selâhaddin Vatansever, 23 yaşındayken Risale-i Nur okudukları gençlerle beraber Medrese-i Yusufiye tecrübesini yaşayıp 68 gün demir parmaklıkların arkasında kalan bir bahtiyardı. Çok sadık ve samimi bir takipçisi olduğu Yeni Asya’da uzunca bir dönem arşiv sorumluluğunu üstlenmişti. Basılan gazeteleri biriktirip, ciltletme ve muhafaza etme görevini ifa etti. Dijitalin hayatımıza girmesiyle sayfaların tek tek fotoğraflarını çekerek arşivi dijitalleştirme çalışmalarına ciddi katkılarda bulundu. Vatansever, aynı zamanda çiçek bakımını çok sever ve çok iyi bilirdi. Gazetedeki çiçeklerin her biriyle tek tek ilgilenir, sular, toprağını değiştirirdi. Gençlik yıllarında Risale-i Nur’la tanıştıktan sonra asıl anlamını ve mecrasını bulan hayatını Yeni Asya çizgisinde son âna kadar istikamet üzere yaşadı.

Selâhaddin Vatansever kimdir?

1949 yılında Üsküp’te doğan Selâhaddin Vatansever, daha sonra İstanbul’a göçer. Vatansever, radyolarda ve okuduğu gazetelerde “Nurculara” dair haberleri merak eder. Bir arkadaşıyla beraber Süleymaniye’de Nurcu aramaya çıkar. Bir süre sonra kendisini “Nurcular” arasında bulur. 22 Ocak 2021 tarihinde vefat eden Vatansever, 23 Ocak 2021’de İstanbul’da Topkapı Mezarlığı’na defnedilmişti.

Lütfiye Kef - Tekirdağ

Fotoğraf: Erhan Akkaya - Yeni Asya