Sendika başkanı kendi maaşına yüzde 85 zam yaptı

Türkiye’de bu yıl memurlar, Hakem Kurulu tarafından verilen karara göre 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam almıştı. Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise kendi maaşına yüzde 85 zam yaptı, maaşı 26 bin lirayı buldu.

emekliler.org'un haberine göre, Memur-Sen’e bağlı 250 bin üyeli Sağlık-Sen yönetimi toplu sözleşme öncesi 27 Temmuz 2019 tarihinde Kızılcahamam’da 5 yıldızlı bir otelde tüzük tadil kongresini gerçekleştirdi fakat tüm delegelerin katılımıyla yapılması gereken bu toplantı 200 delegeden kaçırılarak yalnızca şube başkanlarının katılımıyla düzenlendi. Kongrede genel başkan, genel merkez yönetimi ve şube başkanlarının maaşlarına da dikkat çekici bir şekilde zam yapılma kararı verildi. Sendikanın web sayfasında yer alan yeni tüzüğün 57. maddesi uyarınca sendika başkanlarının maaşları karara bağlandı. Yayınlanan katsayı uyarınca, illerde Sağlık-Sen şube başkanlarına verilen net maaş 14.037 TL olurken brüt rakamın 19.500 TL olduğu görüldü. Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş’un maaşı yüzde 85 artışla 26 bin lirayı buldu.

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