Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Avrupa halkına şunu söylemek istiyorum, sessiz kalmayın” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Tiflis, Paris, Lyon, Bratislava, Frankfurt, Vilnius ve Prag şehirlerinde yapılan Ukrayna’ya destek mitinglerine video konferans yöntemiyle hitap etti. 7 şehirde meydanlarda Ukrayna’yı desteklemek için toplanan göstericilere dev ekranlardan seslenen Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya-Ukrayna savaşında ülkesinden vefat edenlerini rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi. Avrupa toplumuna Ukrayna’ya destek vermeye çağrısında bulunan Zelenskiy, “Avrupa halkına şunu söylemek istiyorum; sessiz kalmayın. Sokaklara çıkıp Ukrayna’yı desteklemenizi, çabalarımızı ve mücadelemizi desteklemenizi istiyorum.” ifadesini kullandı.

Buna göz yummayın

Bugün Ukrayna’nın “ayakta” durabilmesinin Avrupa için son derece büyük önem taşıdığını vurgulayan Zelenskiy, şöyle devam etti, “Çünkü Ukrayna, kendi ayakları üzerinde durmazsa Avrupa da ayakta duramaz. Biz düşersek, siz de düşersiniz. Bu yüzden lütfen sessiz kalmayın, buna göz yummayın. Ukrayna’yı desteklemek için dışarıya çıkın ve eğer kazanırsak, eminim ki kazanacağız, bu bütün demokratik dünyanın zaferi olacak, hürriyetimizin zaferi olacak, ışığın karanlığa, hürriyetin köleliğe karşı zaferi olacak. Ve eğer kazanırsak, biz de Avrupa kadar müreffeh olacağız ve Avrupa, bu şanlı zaferle daha da huzurlu olacak.”