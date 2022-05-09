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9 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Sığınmacı meselesi kaynağında çözülmeli

09 Mayıs 2022, Pazartesi 22:16
Türkiye’nin son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Önhon’a göre, dönüş için Suriye’de şartların oluşturulması gerekiyor.

İstismar politikaları merhameti de tüketti

 

DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke. Afganistan ve diğer bazı ülkelerden gelen sığınmacıların yanı sıra resmi rakamlara göre şu anda Türkiye’de yaklaşık 3,7 milyon Suriyeli yaşıyor. Son günlerde iç siyasette tansiyonun artmasına da neden olan sığınmacılar meselesi için iktidar da tutum değişikliğine giderek, güvenli bölgelere gönüllü dönüş içinyeni bir proje hazırladığını duyurdu. Bu arada muhalefet de iktidarın Türkiye’yi “Avrupa’nın göçmen havuzu” yaptığını belirterek, sorunun çözümü için Şam yönetimi ile görüşülmesi gerektiğini söylüyor.

Kaynak Suriye

Prof. Dr. Önhon, “Şunu göz ardı etmemek lazım; sığınmacılar meselesi ile ilgili ortada çok ciddi bir mesele var ama bunun kaynağı Türkiye değil, bu meselenin kaynağı Suriye. Dolayısıyla meselenin kaynağından bir işbirliği olmadan meseleyi çözmek çok zor, eksik kalır ve sürdürülebilir olmaz. Şam ile temas halinde olmak lazım sığınmacı meselesi çözülecekse. Ama ben Şam’ın buna şu sırada yanaşacağını pek zannetmiyorum. Ama sonuçta bu meseleyi kaynağında çözemezsek o meseleyi çözmüş varsayamayız, kaynak da Suriye” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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