Sınırlı sayıda okulda PCR taraması yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirtisiz vak’a yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda PCR taraması yapılacağını açıkladı.

Koca, “PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla en deneyimli arkadaşlar buluşacak” dedi. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okullarda yapılacak PCR testlerine ilişkin bilgi verdi. Koca, paylaşımında şunları kaydetti: “Okullarda PCR testi Belirtisiz vak’a yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla en deneyimli arkadaşlar buluşacak.” Ankara - anka

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